В Забайкалье, граничащем с Китаем, иностранцам повысили выплаты за контракт до 900 тысяч рублей, мобилизованным снизили до 400 тысяч

Правительство Забайкальского края изменило размер единовременных выплат военнослужащим, заключающим контракт для участия в войне против Украины, обнаружил The Insider. Мобилизованным, которые переходят на контрактную службу, выплату снизили с 2 млн до 400 тысяч рублей, следует из постановления правительства региона № 462 от 20 августа.

До изменения правил мобилизованные граждане России, срочники и другие россияне, заключившие контракт сроком не менее чем на год для участия в войне, относились к одной категории и могли получить по 2 млн рублей.

Теперь мобилизованных выделили в отдельную категорию. При заключении контракта на год и более им будут выплачивать 400 тысяч рублей — в пять раз меньше прежней суммы. Для бывших срочников и других граждан России размер выплаты остался прежним — 2 млн рублей.

Одновременно власти региона, граничащего с Монголией и Китаем, более чем вдвое увеличили выплату иностранцам, заключающим контракт, — с 400 тысяч до 900 тысяч рублей. Таким образом, теперь иностранный гражданин получит за заключение контракта на 500 тысяч рублей больше, чем мобилизованный россиянин. В новую редакцию положения также отдельно включили лиц без гражданства — им, как и иностранцам, полагается 900 тысяч рублей.

Право на региональную выплату предоставляется один раз. Контракт должен быть заключен на срок не менее года для выполнения задач так называемой «специальной военной операции» на территории Украины.