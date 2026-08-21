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Новости

В Пермском крае сообщили об атаке БПЛА. NASA FIRMS показывает очаги возгорания на НПЗ «Лукойла»

The Insider
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Сервис спутникового мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал очаги возгорания на территории НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС) в Перми, убедился The Insider. Согласно данным сервиса, два очага были зафиксированы спутником NOAA-20 в 01:37 мск 21 августа.

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Об атаке беспилотников сообщили местные СМИ и Министерство территориальной безопасности Пермского края. Власти заявили об отражении атаки, однако о ее последствиях не сообщали.

Местный Telegram-канал «Пермь 36,6» опубликовал фотографии, на которых виден дым, поднимающийся в районе нефтеперерабатывающего завода. На других опубликованных в соцсетях кадрах видны два столба дыма над городом. Astra также пишет, что дым поднимается над НПЗ ПНОС.

Очевидцы сообщали о взрывах в Свердловском районе Перми, где находится предприятие «Пермнефтегаз», производящее насосное и термическое оборудование.

За последние четыре месяца предприятия в Перми оказывались под ударами беспилотников как минимум пять раз: 30 апреля, 7 и 8 мая, а также 29 и 30 июля.

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