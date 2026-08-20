В Казахстане спустя 19 лет нашли останки туриста, пропавшего на леднике. Дочь узнала его рюкзак по фотографии

На леднике Северцова в Талгарском районе Алматинской области Казахстана обнаружили останки туриста, пропавшего в 2007 году. На опубликованных фотографиях дочь погибшего Нелля Михеева узнала принадлежавший ее отцу рюкзак. Позже следователь сообщил семье, что внутри нашли удостоверение на имя пропавшего мужчины.

Останки и лежавшие рядом вещи обнаружили туристы из Беларуси во время двухнедельного похода. Они передали экстренным службам координаты места, а также фотографии и видео находки. После этого на ледник направили спасателей.

По словам Михеевой, семья почти 20 лет не знала, что произошло с мужчиной.

«Сегодня для меня радостный день, хотя, конечно, радость эта очень непростая. Спустя 19 лет нашлись останки моего папы. Растаял ледник Северцова, и туристы из Беларуси — огромное им спасибо за то, что не прошли мимо — нашли останки и рюкзак моего отца».

Фотографию найденного рюкзака Михеевой прислала подруга. По словам дочери погибшего, она сразу узнала старый советский станковый рюкзак, с которым ее отец ходил в горы.

«Утром моя дорогая подруга прислала мне пост с фотографией рюкзака и написала: „Очень похож на ваш“. Я посмотрела и поняла, что это действительно рюкзак моего отца. Это старый советский станковый рюкзак. Вероятность того, что кто-то еще мог пойти с таким же в горы в 2007 году, мне показалась очень маленькой. Позже этот же пост прислал муж: „Посмотри, по-моему, это наш“», — рассказала Михеева.

Она связалась с экстренными службами, после чего ей передали контакты спасателей, занимавшихся эвакуацией останков, а затем следователя. По его просьбе Михеева отправила сохранившиеся документы и фотографии отца, в том числе снимки с найденным рюкзаком.

«Следователь попросил прислать все документы и фотографии, которые у нас сохранились. Я отправила в том числе снимки папы с этим рюкзаком, сделанные в горах. Через некоторое время следователь перезвонил и сказал: „В рюкзаке нашли удостоверение на имя вашего отца“».

Позже Нелля Михеева также рассказала, что ее сестра приехала к следователю и опознала вещи и тело отца.