Бен-Гвир показал строительство виселиц для казни палестинцев. Родственникам жертв обещают дать возможность наблюдать за казнями

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал видео со строительства комплекса, где планируется казнить палестинцев, осужденных за террористические преступления. Об этом пишут The Guardian, Telegraph и другие.

На видео Бен-Гвир посещает стройплощадку, местонахождение которой не раскрывается, показывает на возводимый фундамент и говорит, что здесь «будут казнить террористов». По данным израильских СМИ, комплекс строят на огороженной территории неподалеку от тюрьмы. Министр также заявил, что там оборудуют специальные места, откуда семьи жертв смогут наблюдать за повешениями.

«Я обещал ужесточить условия содержания террористов в тюрьмах — мы это сделали. Я обещал принять закон о смертной казни для террористов — мы это сделали. А теперь начинают обретать форму и камера смертников, и сооружение для повешений», — заявил Бен-Гвир.

Строительство началось после принятия Кнессетом в этом году закона о смертной казни за терроризм. В военных судах смертная казнь становится обязательным наказанием за подпадающие под закон преступления, за исключением особых обстоятельств, при которых суд может назначить пожизненное заключение.

Закон применяется к убийствам, совершенным с «намерением отрицать существование государства Израиль». Его приняли 62 голосами против 48. Amnesty International после принятия закона заявила, что он носит дискриминационный характер, лишает обвиняемых ключевых гарантий от произвольного лишения жизни и подрывает право на справедливый суд.

Бен-Гвир был одним из главных сторонников введения смертной казни. В мае на его 50-летие ему подарили торт с изображением петли виселицы. Сам министр ранее был осужден в Израиле за разжигание расизма, препятствование работе полиции и поддержку запрещенной террористической организации «Ках» Меира Кахане.

В последние месяцы против Бен-Гвира ввели санкции Франция и Ирландия, ранее ограничения против него ввела Великобритания. Несколько дней назад министр также предложил проводить в секторе Газа по «30–40 точечных ликвидаций за ночь», причем, по его словам, речь должна идти не только о людях, представляющих непосредственную угрозу.

«Там есть люди, которые не заслуживают жизни. Они даже не люди», — заявил Бен-Гвир.

Его слова осудили власти Франции и Германии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал заявления министра «ужасающими», «возмутительными», «дегуманизирующими» и «опасными».