Россиян вербуют на войну с Украиной с помощью вакансий охранников складов Wildberries и Ozon — «Вёрстка»

На «Авито» с 17 августа появилось около двух тысяч объявлений о наборе охранников складов Wildberries и Ozon в мобильные огневые группы, пишет издание «Вёрстка». Рекрутеры предлагают кандидатам подписать годовой контракт с Минобороны и утверждают, что их не отправят на войну против Украины, однако источники издания считают вакансии прикрытием для обычного набора контрактников.

Почти все объявления озаглавлены одинаково: «Охрана складов WB и Озон в составе группы МОГ». В них соискателей призывают оформить контракт до начала «мобилизационных процессов» и обещают единовременную выплату в размере 3,1 млн рублей. При этом указанный в объявлениях срок подачи заявок истек 15 августа — за два дня до их массового появления.

Корреспондент «Верстки» под видом соискателя позвонил по номерам из двух объявлений. Рекрутеры рассказали, что кандидаты заключат годовой «спецконтракт» с Минобороны и будут защищать склады от беспилотников. Один из собеседников заявил, что Wildberries якобы сам обратился к ведомству с просьбой организовать такую охрану.

Рекрутеры заверили журналиста, что подписавших контракт не отправят на фронт. Однако процедура оформления не отличается от обычного набора на войну: кандидату предлагают передать документы, подписать контракт с Минобороны и пройти подготовку в Туле. Один из вербовщиков предупредил, что без оформленной через него заявки соискателя в военкомате отправят в зону боевых действий.

Телефоны, на которые корреспонденту предложили отправить документы, в приложениях для определения номеров подписаны как «Олеся СВО» и «Военкомат ЦВО». Три источника «Верстки», связанные с военным рекрутингом, назвали объявления прикрытием для набора контрактников. По словам двух из них, вербовщики маскируют предложения о военной службе под гражданские вакансии из-за строгой модерации подобных публикаций на «Авито».

Ранее СМИ находили в интернете скрытые предложения о службе, замаскированные под вакансии водителей гуманитарных грузов, охранников складов в Беларуси и «миротворцев». Новые объявления появились на фоне серии атак беспилотников на логистические центры Wildberries.