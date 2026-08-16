Княжество Лихтенштейн изменило правила престолонаследия: женщины смогут претендовать на престол наравне с мужчинами

Княжеский дом Лихтенштейна отменил правила наследования престола исключительно по мужской линии. Как следует из опубликованного накануне, 15 августа, пресс-релиза, в княжестве отказываются от мужской примогенитуры (принцип наследования от отца к старшему сыну) в пользу абсолютной, когда наследником может стать старший ребенок независимо от его пола.

Изменения были приняты большинством в две трети голосов всех членов дома. Они затронут только будущих потомков детей наследного принца Алоиза и его супруги Софии. У них четверо детей.

Алоиз исполняет обязанности главы государства на протяжении уже более 20 лет, хотя формально лидером является его отец — Принц Ханс-Адам II. В 2004-м он передал большую часть полномочий старшему сыну.

Теперь наследование престола будет основано исключительно на порядке рождения, а не на гендерной принадлежности. Трон будет наследовать первенец независимо от того, мальчик он или девочка. Женщины также получат равные права на участие в принятии решений внутри Княжеского дома.

«Этим изменением закона мы хотим обеспечить, чтобы и Княжество Лихтенштейн, и княжеский дом управлялись тем человеком, который лучше всего подготовлен к этой задаче», — пояснил сам наследный принц Алоиз.

Как отмечает местное издание Lie24, эта реформа стала результатом длительной дискуссии внутри княжеской семьи.

Это княжество с населением около 40 тысяч человек является достаточно консервативным на фоне других европейских стран. Женщины в стране, например, получили право голоса лишь сравнительно недавно — в 1984 году. В прошлом году на пост главы правительства впервые была избрана женщина: ею стала юрист Бриггита Хаас.