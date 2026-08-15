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Новости

Минтранс планирует собирать больше данных о поездках - в централизованные базы будут передавать не только планы, но и фактические сведения

The Insider
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Министерство транспорта РФ опубликовало проект приказа о расширении контроля за поездками на общественном транспорте. Документ выложен на портале правовых актов, на него обратило внимание издание "Вёрстка". Cейчас проект находится на этапе антикоррупционной экспертизы. 

Согласно приказу, действующему с 2024 года, перевозчики и сервисы по бронированию билетов обязаны передавать данные о покупке билетов, возврате средств, переоформлении, посадке и высадке пассажиров, отправлении или отмене отправки транспорта и о ряде других операций в автоматизированные централизованные базы персональных данных в течение 15-30 минут (в зависимости от вида транспорта) после регистрации этих сведений во внутренних системах. Но сейчас это требование касается только плановых сведений, тогда как новый приказ требует передачи и фактических сведений, например, о посадке пассажира. Кроме того, у каждой поездки на транспорте появится свой уникальный код. 

Правозащитники рассказали "Вёрстке", что такое нововведение облегчит розыск людей для силовиков. В частности, адвокат "Первого отдела" Евгений Смирнов заявил, что силовики смогут отслеживать информацию о перемещениях конкретного человека "буквально в режиме онлайн". 

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