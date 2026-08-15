Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.54

EUR

97.51

OIL

88.82

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

713

 

 

 

 

 

Новости

В Бельгии строители во время прокладки канализации нашли золото на сумму €9 млн, замурованное в стену подвала здания

The Insider
Иллюстрация к материалу

В бельгийском городе Дендермонде во Фландрии в пятницу во время работ по прокладке канализационной трубы обнаружили золотой клад, состоящий из слитков и монет на общую сумму около €9 млн, в стене подвала социального центра CAW. Кому принадлежит золото и как оно там оказалось, неизвестно. Полиция временно изъяла его и оцепила строительную площадку, сообщает телеканал VRT. 

Клад состоит из 50 пронумерованных слитков и множества монет. В полиции предположили, что за кладом собирались вернуться. Золото было спрятано в сундук, который и был замурован в стену. Строители сообщили о находке социальному центру, а затем полиции. Сейчас прокуратура Восточной Фландрии ведет расследование, которое должно установить владельца и происхождение золота. Как заявили в министерстве юстиции Бельгии, у первоначального владельца есть пять лет на то, чтобы предъявить права собственности на клад. В случае, если этого не произойдет, клад может быть разделен между нашедшими его строителями и социальным центром, которому принадлежит дом. 

Сотрудники CAW, предоставляющие помощь представителям уязвимых групп — молодежи, мигрантам, людям, находящимся под угрозой бездомности, жертвам насилия и т. д. — уже заявили, что собираются потратить неожиданную находку на расширение работы центра. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  2. Обессиленный пол. Почему у мужчин во всем мире снижается тестостерон
  3. Прощай, американское оружие! Как Европа выдавливает США из своего гособоронзаказа
  4. «Многие этот год просто не переживут». Как перебои с топливом влияют на бизнес в регионах России
  5. «Соленая вода, еда не каждый день и палатка вместо дома — будь проклята такая жизнь!» — исповедь жителя Газы

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте