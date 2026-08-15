В Бельгии строители во время прокладки канализации нашли золото на сумму €9 млн, замурованное в стену подвала здания

В бельгийском городе Дендермонде во Фландрии в пятницу во время работ по прокладке канализационной трубы обнаружили золотой клад, состоящий из слитков и монет на общую сумму около €9 млн, в стене подвала социального центра CAW. Кому принадлежит золото и как оно там оказалось, неизвестно. Полиция временно изъяла его и оцепила строительную площадку, сообщает телеканал VRT.

Клад состоит из 50 пронумерованных слитков и множества монет. В полиции предположили, что за кладом собирались вернуться. Золото было спрятано в сундук, который и был замурован в стену. Строители сообщили о находке социальному центру, а затем полиции. Сейчас прокуратура Восточной Фландрии ведет расследование, которое должно установить владельца и происхождение золота. Как заявили в министерстве юстиции Бельгии, у первоначального владельца есть пять лет на то, чтобы предъявить права собственности на клад. В случае, если этого не произойдет, клад может быть разделен между нашедшими его строителями и социальным центром, которому принадлежит дом.

Сотрудники CAW, предоставляющие помощь представителям уязвимых групп — молодежи, мигрантам, людям, находящимся под угрозой бездомности, жертвам насилия и т. д. — уже заявили, что собираются потратить неожиданную находку на расширение работы центра.