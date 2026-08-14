Луиджи Манджоне признал, что застрелил главу UnitedHealthcare. Защита требует прекратить дело об убийстве из-за юридического парадокса

Луиджи Манджоне признал вину по федеральному делу, связанному с убийством главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона в 2024 году. На заседании в пятницу он признался, что застрелил Томпсона возле отеля на Манхэттене 4 декабря 2024 года.

«Я выстрелил в господина Томпсона на Манхэттене, и он умер», — заявил Манджоне во время 45-минутного заседания. Он также сказал, что понимал незаконность своих действий, однако не заявил, что считает их неправильными, и не выразил сожаления.

По федеральному делу 28-летний Манджоне признал себя виновным по обвинениям в преследовании, повлекшем смерть Томпсона. Обвинения, непосредственно квалифицировавшие его действия как убийство, ранее были сняты судом. Федеральная прокуратура заявила, что будет добиваться для Манджоне пожизненного заключения. Приговор огласят 18 декабря.

В суде Манджоне также впервые подробно описал подготовку к убийству. По его словам, после нескольких лет сильных болей в спине и взаимодействия с американской системой здравоохранения он узнал о запланированной на декабрь 2024 года конференции инвесторов UnitedHealthcare. Место ее проведения публично не сообщалось, поэтому Манджоне написал руководству компании, представившись институциональным инвестором, и таким образом получил дополнительную информацию. Он также выяснял, кто будет участвовать в мероприятии.

После этого, по словам Манджоне, он изготовил пистолет при помощи 3D-принтера и установил на него глушитель. «Когда я это сделал, я понимал, что мои действия заставят его опасаться смерти или серьезных телесных повреждений. Я знал, что то, что я делаю, незаконно», — заявил он.

На заседании присутствовали родственники Томпсона, в том числе его вдова Полетт. Некоторые из них заплакали во время признания Манджоне.

Признание может повлиять на второе дело об убийстве

Неожиданное признание вины произошло за несколько недель до начала отдельного процесса над Манджоне в суде штата Нью-Йорк. Прокуратура Манхэттена обвиняет его непосредственно в убийстве Томпсона и преступлениях, связанных с оружием. Процесс должен начаться 8 сентября.

Сразу после признания вины по федеральному делу адвокат Манджоне Карен Фридман Агнифило подала ходатайство о прекращении дела штата.

Защита может попытаться использовать нормы Нью-Йорка, запрещающие повторное уголовное преследование за одно и то же деяние. Закон штата предусматривает, что человека нельзя дважды судить за одно преступление или отдельно преследовать за два преступления, основанных на одном и том же действии. При этом из этого правила существует ряд исключений, поэтому пока неизвестно, приведет ли федеральное признание Манджоне к прекращению дела об убийстве.

Ранее Манджоне не признавал себя виновным ни по федеральному делу, ни по делу штата.

Смертная казнь больше не грозит

Манджоне задержали 9 декабря 2024 года в McDonald's в Алтуне, штат Пенсильвания, после нескольких дней поисков убийцы Томпсона.

После его ареста тогдашний генеральный прокурор США Пэм Бонди поручила прокурорам добиваться смертной казни, назвав убийство главы UnitedHealthcare «преднамеренным, хладнокровным убийством, потрясшим Америку».

Однако в январе 2026 года федеральный судья Маргарет Гарнетт сняла два из четырех пунктов обвинения, в том числе обвинение в убийстве с применением огнестрельного оружия, которое позволяло требовать смертной казни. Судья постановила, что оно юридически несовместимо с оставшимися федеральными обвинениями в преследовании.

Максимальным наказанием по оставшимся пунктам является пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

Убийство Томпсона и последующее задержание Манджоне вызвали широкий резонанс в США и спровоцировали дискуссию о коммерческой системе медицинского страхования. Сам Манджоне приобрел среди части американцев практически статус народного героя, а его наиболее активных сторонников стали называть «манджонистами» (Mangionistas).