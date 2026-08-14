WSJ: Экономический бум в США сопровождается остановкой найма на фоне бурного роста прибылей компаний, связанных с ИИ

Экономика США переживает «бум без рабочих мест»: прибыли компаний растут рекордными темпами, а найм почти остановился, пишет The Wall Street Journal.

Опрос главы компании цифровых платежей Stripe Патрика Коллисона среди 1,5 млн подписчиков в Twitter (X) показал, что 13 тыс. респондентов в среднем ожидают удвоения темпов роста экономики за пять лет — до 4,3% — при одновременном сокращении занятости примерно на 8%. Хотя, как отмечается, такой сценарий маловероятен — занятость почти никогда не рушится на фоне резкого роста производства, — по направлению тренда экономика США уже сейчас напоминает именно такой «бум без рабочих мест».

Издание пишет, что формальный показатель роста ВВП выглядит скромно: во II квартале 2026 года он составил в пересчёте на год лишь 1,5%, а в среднем за последний год — 2,1%. Зато фондовый рынок вырос на 13% с начала года, несмотря на пошлины, войну, подорожание нефти и слабые данные по ВВП.

Рост поддерживают не только компании, связанные с ИИ. По данным Bank of America, совокупная выручка компаний из индекса S&P 500 — без учёта энергетического и финансового секторов и с поправкой на инфляцию — выросла примерно на 8%, заметно опередив рост ВВП. Прибыль растёт ещё быстрее: по данным FactSet, во II квартале она увеличилась на 32%, если не учитывать Amazon и Alphabet, чьи показатели были искусственно завышены за счёт доходов от инвестиций, не связанных с основным бизнесом.

При этом найм почти остановился. Так, в июле общее число рабочих мест в стране сократилось — пятый раз за последние 12 месяцев, а рост занятости в частном секторе в среднем не превышал 50 тыс. рабочих мест в месяц за год — показатель, нехарактерный вне рецессий. Уровень безработицы держится чуть выше 4% в основном из-за сокращения рабочей силы на фоне выхода на пенсию беби-бумеров и сокращения иммиграции, а не из-за реального спроса на труд. Число открытых вакансий, по данным фирмы Indeed, находится на постпандемийных минимумах, а рост зарплат составляет 3,2% в годовом выражении — минимум с допандемийных времён.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд провёл в Вашингтоне закрытую симуляцию с участием 50 экспертов по финансам и технологиям, чтобы смоделировать последствия внедрения ИИ для мировой экономики. Участники пришли к выводу, что главной угрозой окажутся не массовые увольнения сами по себе, а эрозия подоходных налогов, на которых держатся бюджеты развитых стран.