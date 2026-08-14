В Испании расследуют предполагаемый обстрел косатки, известной столкновениями с судами

Испанские власти начали расследование после того, как у косатки по кличке Тоньи (Toñi), принадлежащей к группе иберийских косаток, которые известны столкновениями с судами, обнаружили предположительно огнестрельные ранения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Министерство окружающей среды Испании.

Тоньи — старейшая из ныне живущих особей этой группы. Ее заметили в Гибралтарском проливе с повреждениями спинного плавника, которые, по оценке ведомства, «соответствуют попаданиям дроби». Источник El País сообщил, что некоторые дробины остались в плавнике и могут вызвать инфекцию. Испанские власти также связались с Португалией: ранения обнаружили после того, как косатки пришли из вод в районе города Фару.

Иберийские косатки привлекли широкое внимание в 2020 году из-за необычного поведения в отношении судов. Животные толкают и таранят лодки, прежде всего их рули; с тех пор с этой группой связывали повреждение десятков судов и затопление как минимум четырех. Ученые при этом не считают доказанным, что косатки намеренно атакуют людей или суда: среди возможных объяснений называют игру и отработку охотничьих навыков.

Представители природоохранных организаций WeWhale и Iberian Orca Guardians сейчас следят за состоянием Тоньи. Сооснователь IOG Янек Андре рассказал, что несколько недель назад у нее еще не было этих повреждений.

«Если кто-то намеренно выстрелил в нее из ружья, это не только акт крайней жестокости по отношению к отдельному животному. Это нападение на одного из последних представителей популяции, находящейся на грани исчезновения», — заявил Андре.

Популяция иберийских косаток насчитывает всего около 30–40 особей. Исследователи отмечают, что животным угрожают нехватка пищи, загрязнение и травмы. В 2023 году также появилось видео, на котором люди предположительно запускали петарды в море в сторону косаток, таранивших руль их судна.