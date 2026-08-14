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Бывший летчик ВКС и администратор Z-канала «Воевода вещает» погиб в составе «Африканского корпуса» в Мали

The Insider
Фото: Telegram

Фото: Telegram

Бывший летчик ВКС России Дмитрий Сердинов с позывным «Старый» погиб во время боевого вылета в Африке. 

О его гибели сообщили связанные с российскими военными Telegram-каналы Condottiero и «Воевода вещает». Сердинов был администратором второго. По данным Condottiero, Сердинов погиб в Мали. Канал «Воевода вещает» страну не называет, сообщая лишь, что это произошло «в одной из африканских республик». Судя по сообщениям Z-каналов, он находился в составе «Африканского корпуса».

Как утверждает «Воевода вещает», Сердинов ранее был капитаном запаса ВКС России и летчиком-штурмовиком 18-го гвардейского штурмового авиационного полка. Впоследствии он вошел в авиационный отряд ЧВК Вагнера. Обстоятельства боевого вылета, во время которого он погиб, не уточняются.

Название канала связано с позывным другого бывшего российского военного летчика — старшего лейтенанта Алексея Земцова. Ранее он был одним из администраторов Z-канала «Повернутые на войне», а в 2023 году создал собственный канал «Воевода вещает». После критических публикаций Земцова отстранили от полетов. В июле 2026 года его приговорили к трем годам колонии по делу о вымогательстве и угрозе убийством.

«Африканский корпус» Минобороны России пришел в Мали на смену ЧВК Вагнера и вместе с армией военной хунты ведет боевые действия против исламистских группировок и туарегских сепаратистов. В последние месяцы российские подразделения участвуют в боях на севере и северо-востоке страны и применяют авиацию, включая Су-24 и вертолеты Ми-24. Одновременно Россия продолжает перебрасывать в регион военную технику. В июле Human Rights Watch сообщила, что в результате одного из авиаударов «Африканского корпуса» в центральной части Мали погибли как минимум 8 мирных жителей.

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