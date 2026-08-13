Общественный бассейн в Берлине из-за угроз отменил бронирование для объединения по защите прав чернокожих людей

Общественный бассейн Volksbad («народный бассейн»), расположенный в центре Берлина, у театра Фольксбюне и открытый по инициативе его команды, из-за угроз отменил бронирование ассоциации EOTO (Each One Teach One, «Каждый учит каждого»), объединяющей чернокожих жителей Берлина. Об этом сообщает Der Spiegel.

Бассейн работает под открытым небом c 7 августа. Вход туда бесплатный, однако для плавания надо заранее резервировать временной слот. Кроме того, бассейн могут резервировать общественные организации для своих членов — так, 20 августа бассейн, согласно информации с сайта, будет работать только для организации уличных соцработников Gangway. Этим же правом воспользовалась ассоциация EOTO — она зарезервировала бассейн на шесть часов в пятницу, 14 августа. На сайте ассоциации было указано, что мероприятие нацелено главным образом на детей и подростков, у которых сейчас летние каникулы.

После этого правое издание Die Welt написало, что бассейн будет открыт «только для членов чернокожих сообществ» (такая формулировка была в объявлении о мероприятии на сайте бассейна, но позднее ее убрали), и заявило, что это противоречит позиционированию бассейна как «места для всех».

После того, как о резервировании бассейна ассоциацией EOTO стало известно, в ее адрес и в адрес театра начали поступать письма с угрозами и расистские сообщения. В результате мероприятие отменили из-за невозможности обеспечить безопасность детей и подростков.

«Мы недооценили тот факт, что нечто совершенно очевидное для общественных бассейнов – а именно предложения для определенных групп, таких как пожилые люди, не умеющие плавать или дети и молодежь, состоящие в клубах, – приведет к общенациональной волне расизма и подстрекательств. <...> Приглашение, направленное организации EOTO e. V. для организации программы досуга для чернокожих детей и молодежи во время каникул, как позитивная мера по поддержке структурно обездоленных групп является само собой разумеющимся для такого учреждения, как „Фольксбюне“», — говорится в заявлении на сайте бассейна. В том же заявлении отмечается, что, согласно немецкому законодательству, временное оказание услуг эксклюзивно представителям дискриминируемых групп (женщин, чернокожих, ЛГБТ-людей и т.д.) не является дискриминацией.

«С момента начала публичного обсуждения мероприятия мы получили электронные письма с расистскими угрозами, угрозами насилия и дискриминационные комментарии в социальных сетях. Поэтому мы не можем исключить возможность того, что в этот день дети и подростки могут подвергнуться дальнейшей опасности», — заявила на своем сайте организация EOTO.