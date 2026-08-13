В Париже восьмерых левых активистов обвинили в подготовке нападения на итальянскую полицию

В Париже предстали перед судом шестеро молодых людей и две девушки в возрасте от 19 до 28 лет, которых обвиняют в подготовке нападения на итальянскую полицию. Нападение должно было произойти в ходе демонстраций против строительства железнодорожного маршрута Лион — Турин. Кроме того, их обвиняют в преступном сговоре, незаконном хранении и перевозке взрывчатых вещеста. Всем им грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает Le Parisien.

Несмотря на серьезность обвинений, суд не отправил под стражу никого из них, поскольку во время обысков в домах подозреваемых нашли только пустую канистру, несколько петард и фейерверков, продающихся свободно, и листовки профсоюзов, а также в поддержку ЛГБТ-сообщества. Бóльшая часть подозреваемых учится в университете и не имеет судимости.

Их задержали 23 июля. До самого ареста они встречались в туннеле частично заброшенной железной дороги Пти-Сентур, где учились обращаться со взрывчаткой. В течение нескольких дней за участниками группы наблюдали и отслеживали их телефонные звонки. По версии правоохранителей, группа использовала различные зажигательные устройства, в том числе соединенные вместе петарды и коктейли Молотова. За каждым членом группы была закреплена определенная роль. Власти считают подозреваемых членами независимого студенческого движения Que la fac (QLF).

Нападение на полицию должно было произойти в долине Суза в Пьемонте 25 июля, во время запланированных протестов против железнодорожного маршрута, который левые активисты считают слишком дорогостоящим и вредным для окружающей среды. Протесты в итоге состоялись, и 120 задействованных на них карабинеров получили ранения.