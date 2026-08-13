У Большого театра хотят отобрать права на балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Соответствующий иск рассматривает суд

Пронин, как уверяют источники «Пост-», мог обманом переписать на себя творческое наследие хореографа. Изначально авторские права на произведения Григоровича должны были перейти его наследникам, но спустя две недели после его смерти выяснилось, что тот «безвозмездно передал» их Пронину.

«Фонд Юрия Григоровича» появился спустя меньше чем два месяца после смерти балетмейстера — в начале июля 2025-го, свидетельствуют данные СПАРК.

Как пишет «Пост-», в декабре прошлого года племянник Григоровича Николай Картыгин подал заявление о мошенничестве. Он утверждает, что Григорович последние годы жил в пансионате и не отдавал отчета своим действиям. Заявление подало и руководство Большого театра. Эти дела объединили, но в них до сих пор нет обвиняемых — Пронин проходит в качестве свидетеля.

Как утверждают собеседники «Пост-» в самом театре, Пронин потребовал также переводить авторские отчисления на счета своего фонда. За один спектакль эта сумма может достигать миллиона рублей:

«Один только „Щелкунчик“ идет около 40 раз за сезон, а там билеты по 50 тысяч и выше. За один спектакль Большой получал в среднем около 30 млн рублей с продажи билетов. То есть автор балета (или правообладатель) может получать в виде отчислений около 1 млн рублей с одного спектакля».

The Insider обнаружил в картотеке арбитражных дел документы по делам, связанным с Прониным. Иск был зарегистрирован в ноябре прошлого года — причем подал его сам новый обладатель авторских прав на постановки. В нем он требует от ООО «Театральный агент» прекратить использование хореографических произведений и либретто Григоровича в балетах Большого.