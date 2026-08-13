У Большого театра хотят отобрать права на балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Соответствующий иск рассматривает суд

Большой театр в Москве рискует лишиться авторских прав на знаменитые постановки «Щелкунчика», «Лебединого озера» и «Ивана Грозного». Первым внимание на это обратил журнал «Пост-». Сейчас соответствующее дело рассматривает Гагаринский столичный суд, узнал The Insider.
Предметом спора стали авторские права на 11 постановок российского и советского хореографа Юрия Григоровича. После его смерти в мае прошлого года права на постановки перешли бывшему управляющему балетной труппой Большого Руслану Пронину — точнее, «Фонду Юрия Григоровича», руководителем которого он является.
Пронин, как уверяют источники «Пост-», мог обманом переписать на себя творческое наследие хореографа. Изначально авторские права на произведения Григоровича должны были перейти его наследникам, но спустя две недели после его смерти выяснилось, что тот «безвозмездно передал» их Пронину.
«Фонд Юрия Григоровича» появился спустя меньше чем два месяца после смерти балетмейстера — в начале июля 2025-го, свидетельствуют данные СПАРК.
Как пишет «Пост-», в декабре прошлого года племянник Григоровича Николай Картыгин подал заявление о мошенничестве. Он утверждает, что Григорович последние годы жил в пансионате и не отдавал отчета своим действиям. Заявление подало и руководство Большого театра. Эти дела объединили, но в них до сих пор нет обвиняемых — Пронин проходит в качестве свидетеля.
Как утверждают собеседники «Пост-» в самом театре, Пронин потребовал также переводить авторские отчисления на счета своего фонда. За один спектакль эта сумма может достигать миллиона рублей:
«Один только „Щелкунчик“ идет около 40 раз за сезон, а там билеты по 50 тысяч и выше. За один спектакль Большой получал в среднем около 30 млн рублей с продажи билетов. То есть автор балета (или правообладатель) может получать в виде отчислений около 1 млн рублей с одного спектакля».
The Insider обнаружил в картотеке арбитражных дел документы по делам, связанным с Прониным. Иск был зарегистрирован в ноябре прошлого года — причем подал его сам новый обладатель авторских прав на постановки. В нем он требует от ООО «Театральный агент» прекратить использование хореографических произведений и либретто Григоровича в балетах Большого.
Претензии затрагивают балеты «Спартак», «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта» и другие. Производство по этому делу было приостановлено в конце июля.
Поводом стало рассмотрение другого дела в Гагаринском суде Москвы. В конце марта иск о защите авторских прав против Пронина и его фонда подал племянник Григоровича. Ближайшее судебное заседание назначено на 7 сентября.