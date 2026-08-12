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Экономика России выросла на 1,3% во втором квартале. «Помогли бюджетный импульс и дорогая нефть» — эксперт

The Insider
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Российский ВВП во втором квартале 2026 года вырос на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из предварительной оценки Росстата. Результат оказался выше прогнозов Центробанка и Минэкономразвития, которые ожидали роста на 0,8% и 0,9% соответственно. В первом квартале российская экономика сократилась на 0,2% в годовом выражении.

После публикации данных Росстата Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП за первое полугодие с 0,3% до 0,6%. При этом Центробанк ожидает, что по итогам всего 2026 года экономика вырастет не более чем на 1%. В 2025 году российский ВВП увеличился на 1%, тогда как в 2024-м рост составлял 4,9%. Как отметила редактор отдела экономики The Insider Екатерина Мереминская, свежая оценка Росстата оказалась выше предыдущих предварительных:

«То, что экономика во втором квартале чувствовала себя лучше, чем в начале года, было понятно и по месячным данным. Отчасти успех объясняется календарем: в апреле-июне 2026 года было больше рабочих дней, чем в тот же период прошлого года. К тому же помогли бюджетный импульс и дорогая нефть».

Одновременно в Росстате утверждают, что зафиксировали снижение потребительских цен на 0,06% с 4 по 10 августа. Годовая инфляция к 10 августа, по официальным данным, составила 6,05%, а с начала года цены выросли на 4,69%. Центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 6–7% по итогам 2026 года, а ключевая ставка с конца июля составляет 14%.

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