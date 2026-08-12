Окружность талии позволяет более точно прогнозировать сердечно-сосудистые заболевания, чем индекс массы тела — исследование

Окружность талии и отношение окружности талии к окружности бедер — более надежный показатель риска сердечно-сосудистых заболеваний, чем индекс массы тела (ИМТ). Люди с большим скоплением жира на животе более уязвимы перед такими заболеваниями, даже имея нормальный вес. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале JACC, ее цитирует Der Spiegel.

Исследование охватило 259 388 участников, столкнувшихся как минимум с одной из следующих проблем: инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, ишемическая болезнь сердца, другие сердечно-сосудистые заболевания. При этом часть участников, данные которых рассматривались, уже умерла от этих заболеваний или других причин. Как оказалось, даже при нормальном весе большая окружность талии и высокое соотношение окружности талии и окружности бедер, повышали риск разных сердечно-сосудистых заболеваний на 15–50%. При этом узкая талия при избыточном весе на риск таких заболеваний не влияла.

В самом исследовании оговаривается, что авторы не учитывали многие другие факторы, которые могли повлиять на здоровье, такие как диета, уровень физической активности или генетическая предрасположенность к ожирению.

ИМТ вычисляется путем деления массы тела в килограммах на квадрат роста в метрах. Человек с ИМТ от 25 до 29,9 считается имеющим избыточный вес, а ИМТ выше 30 значит, что он страдает ожирением. При этом ИМТ не учитывает распределение жировой ткани в организме. В пресс-релизе авторы исследования утверждают, что особенную опасность для здоровья представляет именно висцеральный жир, окружающий органы брюшной полости.