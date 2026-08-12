NYT: Англоязычные военные с нашивками с флагом США атаковали с помощью дронов эквадорских рыбаков

Неизвестные, говорившие по-английски с американским акцентом и носившие форму с нашивками флага США, атаковали дронами по меньшей мере три эквадорских рыболовных судна в Тихом океане, выяснила The New York Times. Официально Пентагон и Береговая охрана США причастность к этим ударам отрицают.

Одно из судов, «Фьорелла», пропало без вести в январе — по данным ООН, восемь человек считаются погибшими. Экипажи двух других судов пережили нападение в марте: выживших вытащили из воды, допросили и затем передали ВМС Сальвадора, после чего отпустили без предъявления обвинений. По словам рыбаков, за их лодками накануне атак следил самолет.

The New York Times проанализировала данные полетов и установила, что патрульный самолет морской авиации, базирующийся в Сальвадоре, менял курс вслед за каждым из трех судов за несколько дней до ударов — в частности четыре раза пролетал в сторону «Фьореллы», включая день ее исчезновения. Пилоты говорили по-английски с американским акцентом. При этом сам борт в списках активных самолетов Пентагона не значится: по данным Федерального управления гражданской авиации США, в октябре его зарегистрировали на компанию, указавшую в качестве адреса лишь абонентский ящик в магазине UPS в Ричмонде, штат Виргиния.

С сентября прошлого года, когда Пентагон начал наносить удары по судам в Карибском море и Тихом океане под предлогом борьбы с наркотрафиком, погибли не менее 221 человека — эти атаки США, в отличие от нападений на эквадорских рыбаков, обычно признают и даже публикуют их видео. По версии экспертов, опрошенных изданием, включая бывшего юриста Госдепартамента Брайана Финукейна, за атаками на рыбаков может стоять частный военный подрядчик, нанятый США или одним из их латиноамериканских союзников — предположительно, Сальвадором. Ранее в этом году администрация Трампа обсуждала выдачу «каперских грамот», позволяющих привлекать частные вооруженные формирования для операций на море, однако обсуждение застопорилось к июню, и Пентагон не сообщил, были ли такие документы выданы.

Один из рыбаков, капитан сожженного судна «Негра Франсиска Дуарте II» Эрнан Флорес, рассказал The New York Times, что после удара дронов экипаж пытался потушить пожар, а затем добрался до синего катера, с которого, предположительно, велось наблюдение. По словам моряков, находившиеся там вооруженные люди в масках связали и удерживали их на палубе всю ночь без медицинской помощи, несмотря на ранения, а утром передали сальвадорской береговой охране.