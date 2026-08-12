Spotify будет маркировать ИИ-исполнителей. Их музыку исключат из рекомендаций

Музыкальный стриминговый сервис Spotify анонсировал появление маркировки для исполнителей, созданных при помощи искусственного интеллекта. Они получат значок AI Persona (ИИ-персона).
Маркировки начнут появляться с середины сентября. Значки будут говорить о том, что «личность артиста может быть создана искусственным интеллектом и не представляет собой реального человека».
«Истинная связь между артистом и поклонником может быть построена только на фундаменте доверия и подлинности. В музыке это означает, что слушатели должны быть уверены, что артист, стоящий за музыкой, действительно тот, за кого себя выдает. В эпоху генеративного искусственного интеллекта это важнее, чем когда-либо», — сказали в сервисе.
Музыка от AI Personas не будет попадать в редакционные или алгоритмические рекомендации. В своих персонализированных подборках пользователи не будут их видеть, если не подписаны на таких исполнителей:
«Хотя мы считаем, что у всех артистов есть право выбора в том, как они себя представляют, программа Spotify ориентирована на продвижение музыки от подлинных артистов, строящих карьеру в музыке», — добавили в компании.
Артисты смогут сами устанавливать маркировки на своих страницах Spotify for Artists. Сервис также будет делать это по умолчанию. Нажав на значок, слушатели смогут увидеть, сообщил ли исполнитель сам о том, что он является ИИ-персоной, «чтобы завоевать доверие потенциальных слушателей», или же это Spotify его промаркировал на основе собственной проверки.
У пользователей в ближайшие месяцы также появится возможность сообщить команде модераторов о возможном сгенерированном ИИ-исполнителе. Детали сообщат позднее.
Как стало известно ранее, маркировать ИИ-контент также начнет сервис Suno, который позволяет пользователям генерировать музыку и песни. Эти изменения произошли на фоне многочисленных судебных споров по вопросу авторских прав, связанных с сервисом.