Spotify будет маркировать ИИ-исполнителей. Их музыку исключат из рекомендаций

Музыка от AI Personas не будет попадать в редакционные или алгоритмические рекомендации. В своих персонализированных подборках пользователи не будут их видеть, если не подписаны на таких исполнителей:

«Хотя мы считаем, что у всех артистов есть право выбора в том, как они себя представляют, программа Spotify ориентирована на продвижение музыки от подлинных артистов, строящих карьеру в музыке», — добавили в компании.

Артисты смогут сами устанавливать маркировки на своих страницах Spotify for Artists. Сервис также будет делать это по умолчанию. Нажав на значок, слушатели смогут увидеть, сообщил ли исполнитель сам о том, что он является ИИ-персоной, «чтобы завоевать доверие потенциальных слушателей», или же это Spotify его промаркировал на основе собственной проверки.

У пользователей в ближайшие месяцы также появится возможность сообщить команде модераторов о возможном сгенерированном ИИ-исполнителе. Детали сообщат позднее.

Как стало известно ранее, маркировать ИИ-контент также начнет сервис Suno, который позволяет пользователям генерировать музыку и песни. Эти изменения произошли на фоне многочисленных судебных споров по вопросу авторских прав, связанных с сервисом.