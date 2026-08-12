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Новости

Иранскую фотожурналистку Ялду Моайери приговорили к 15 годам лишения свободы за сотрудничество с западными СМИ

The Insider
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Исламский революционный суд Ирана приговорил фотожурналистку Ялду Моайери к 15 годам лишения свободы по статье о сотрудничестве с враждебными государствами, введенной после 12-дневной войны с Израилем в 2025 году. Поводом для обвинения, видимо, стали интервью для «враждебных» СМИ и предоставление фотографий организациям, связанным с США и Израилем. Об этом сообщает Reuters. 

Обвинительное заключение на руки Моайери не выдали. Сопровождавший ее друг смог от руки переписать некоторые детали обвинения, благодаря которым и стало известно, что стало поводом для преследования, однако независимо проверить эту информацию журналисты не смогли. В заявлении, переданном Reuters, Моайери рассказала, что сотрудники КСИР дважды проводили обыск в ее доме — после серии антиправительственных протестов в январе и позднее — после американских авиаударов. Во второй раз они забрали даже фотоаппараты, которые принадлежали Моайери с детства. Моайери также заявила, что предоставила СNN фотографии разрушений от ударов по Ирану и дала интервью о своей работе в марте этого года. 

Моайери занимается репортажной фотографией больше 20 лет. За это время она многократно документировала протесты в Иране и преследования женщин со стороны силовиков. Кроме того, она освещала войны в Афганистане и Ираке, последствия цунами в Индонезии, первые парламентские выборы в Афганистане, наводнения в Пакистане и конфликты в Ливане и Грузии. В 2022 году провела три месяца в тюрьме из-за освещения протестов после убийства силовиками Махсы Амини. В 2023 году была награждена премией «За мужество в журналистике» Международного фонда женщин в СМИ (IWMF). В 2024 году была членом жюри международного конкурса World Press Photo.

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