В крупнейших городах Чувашии к каждой женской консультации прикрепят священника и сестру милосердия — «Вёрстка»

В Чувашии к каждой женской консультации в Чебоксарах и Новочебоксарске планируют прикрепить как минимум двух представителей Русской православной церкви — священника и сестру милосердия. Они будут участвовать в работе с так называемыми «кризисными беременными». Об этом пишет «Вёрстка» со ссылкой на православный «Центр защиты семьи „Покров“».

«Покров» относится к Чебоксарско-Чувашской епархии и специализируется на помощи женщинам, оказавшимся в ситуации «кризисной беременности». По данным организации, инициатива прикрепить представителей РПЦ к женским консультациям исходит от Министерства здравоохранения Чувашии. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий проект благословил.

Представители РПЦ будут работать в женских консультациях двух крупнейших городов республики — Чебоксар и Новочебоксарска. Глава епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и куратор сестер милосердия Михаил Павлов косвенно подтвердил «Вёрстке» запуск проекта, однако от уточнения подробностей отказался.

«Пока, думаю, рано [давать комментарии]. Через месяц-два», — сказал протоиерей изданию.

В конце июня Чебоксарско-Чувашская епархия объявила новый набор в «Школу сестер милосердия». Пройти обучение там предлагают мужчинам и женщинам старше 18 лет, «готовым посвятить себя служению ближним».

Чувашия станет вторым российским регионом, где священнослужителей официально закрепляют за женскими консультациями. Первым был Саратов: осенью 2025 года Саратовская митрополия распорядилась прикрепить 18 священников к медицинским учреждениям для «духовного окормления» пациенток.

При этом участие представителей РПЦ и пролайф-активистов в работе с беременными значительно шире этих двух регионов. Как ранее выяснила «Вёрстка», как минимум в 44 российских регионах они участвуют в так называемом доабортном консультировании женщин.