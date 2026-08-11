Головы, руки и ноги отправляют покупателям по почте: ученые изучили подпольный рынок человеческих мумий и предупредили о рисках для здоровья

Мумифицированные человеческие головы, руки, ноги и другие части тел свободно продаются через социальные сети, интернет-магазины и аукционы, причем некоторые из них имеют признаки поражения микроорганизмами и грибками, а продавцы отправляют останки обычной почтой без предупреждений о возможной опасности. К такому выводу пришли авторы исследования The Real Mummy’s Curse: Health Risks Associated With the Sale and Trade of Mummified Remains, опубликованного в International Journal of Cultural Property издательством Cambridge University Press.

Исследователи изучили 128 публикаций и аукционных лотов с мумифицированными останками, размещенных на платформах Meta, сайтах электронной коммерции, в специализированных интернет-магазинах и на аукционах. В 122 случаях, или 95,3% выборки, речь шла о человеческих останках, еще в шести — о мумифицированных животных.

Авторы работы называют современный рынок мумифицированных останков «полуподпольным и зачастую незаконным». По их мнению, развитие социальных сетей и электронной коммерции сделало международную торговлю такими объектами значительно проще. При этом продавцы практически не сообщают покупателям о том, как безопасно хранить и брать в руки останки, хотя те могут содержать токсичные вещества и микроорганизмы, способные представлять опасность для человека.

Исследователи подчеркивают, что они не проводили лабораторных анализов продаваемых объектов: состояние останков оценивалось по фотографиям. Поэтому работа не доказывает, что конкретная мумия из конкретного объявления была заражена опасным грибком или содержала ядовитые химические вещества. Ее вывод заключается в другом: существующий рынок создает условия, при которых потенциально опасные биологические материалы обращаются без мер предосторожности и зачастую вне установленных правил.

Головы, руки и ноги: что продают коллекционерам

Целые египетские мумии оказались редкостью. В исследованной выборке авторы нашли только один случай продажи целого мумифицированного человеческого тела.

Гораздо чаще продавались отдельные части тела. На первом месте оказались изолированные останки — например, руки и ноги: исследователи насчитали 27 таких публикаций. В 21 случае предлагались целые мумифицированные головы. Если объединить целые и частично сохранившиеся головы, черепа с остатками мягких тканей или волос и цанца — так называемые уменьшенные головы, традиционно изготавливавшиеся народом шуар, — они составляли 66 из 128 объектов, или 51,6% всей выборки.

Авторы связывают особенную популярность голов среди коллекционеров в том числе с наследием колониальной эпохи. В XVIII — первой половине XX века головы представителей коренных народов собирали как «диковинки», а также использовали в расовых исследованиях. Отголоски этой практики сохраняются на современном рынке, где подобные останки могут позиционироваться как редкие «реликвии» или произведения «племенного искусства».

В большинстве случаев продавцы заявляли, откуда происходят останки: географическое происхождение было указано примерно для 80% исследованных объектов. Чаще всего упоминался Египет, за ним следовала Южная Америка. Однако сами исследователи предупреждают, что достоверность такой информации зачастую проверить невозможно.

У 26 объектов, или 20,3% выборки, происхождение не было известно вообще. В других случаях заявления продавца не сопровождались документами. Это имеет значение не только для установления истории объекта: если неизвестно, где и как останки хранились десятилетиями или столетиями, невозможно оценить воздействие влажности, загрязнений, микроорганизмов и веществ, которыми тело когда-то обрабатывали.

Мышьяк, ртуть и свинец

Одна из двух основных опасностей, на которые обращают внимание авторы, связана с веществами, использованными для мумификации и бальзамирования. В разные эпохи составы значительно различались. Особенно токсичными могли быть препараты, применявшиеся в XIX и начале XX века. В них встречались мышьяк, ртуть, свинец, сурьма, медь и цинк.

В исследовании мышьяк отнесен к веществам с высокой токсичностью: воздействие может вызывать тяжелое отравление, поражения кожи и внутренних органов, неврологические нарушения и повышать риск онкологических заболеваний. Ртуть способна повреждать мозг, почки и легкие, вызывать тремор, когнитивные нарушения, поражения кожи и проблемы со зрением. Свинец связан с поражением нервной системы, анемией, повреждением почек и репродуктивной системы.

В более древних культурах использовались другие вещества — например, битум, кедровое масло, натрон, растительные смолы, терпены, мирра и благовония. Их риски в основном ниже, однако некоторые могут раздражать кожу, глаза и дыхательные пути. Натрон из-за высокой щёлочности при длительном контакте способен вызывать химические ожоги.

Таким образом, покупатель старых мумифицированных останков зачастую не знает не только их настоящего происхождения, но и того, какими химикатами они были обработаны.

Плесень может «проснуться» спустя сотни лет

Вторая группа рисков — микробиологическая. Высушивание тела при мумификации не делает его стерильным. Исследователи указывают, что бактерии, грибы и дрожжи способны сохраняться на мумифицированных тканях, а при подходящих условиях — например, высокой влажности и плохом хранении — вновь размножаться за счет оставшегося органического материала.

В 13 изученных публикациях ученые увидели на останках признаки, которые могли свидетельствовать о грибковой колонизации: белые, желтые, серые и черные пятна, различные виды налета, в том числе черные участки с белым «ватообразным» разрастанием. Восемь из этих объектов непосредственно выставлялись на продажу. У шести из восьми авторы зафиксировали обширную биодеградацию, потенциально способную представлять опасность при контакте с останками.

Однако авторы специально оговаривают: по фотографии установить, какой именно гриб, бактерия или дрожжи находятся на ткани, невозможно. Физического доступа к продаваемым останкам у исследователей не было. Кроме того, часть микробной колонизации вообще может быть невидима невооруженным глазом.

Особенно опасны могут быть грибковые споры, которые способны находиться в состоянии покоя, а при перемещении, распаковке или повреждении останков попадать в воздух. В предыдущих исследованиях человеческих останков и помещений, где они хранились, обнаруживались грибы родов Aspergillus, Penicillium и Stachybotrys. Например, их находили на человеческих останках, гробах, стенах, потолках и в воздухе крипт церкви Святых Петра и Павла в Кракове.

«Проклятие» польского короля и гробницы Тутанхамона

Название исследования — «Настоящее проклятие мумии» — отсылает к известным историям о загадочных смертях людей, контактировавших с древними захоронениями. Авторы предлагают вполне земное объяснение части подобных случаев — грибковые споры.

Один из наиболее драматичных эпизодов произошел после вскрытия в 1970-х гробницы польского короля Казимира IV Ягеллончика в Кракове. В исследовании говорится, что воздействие и вдыхание спор Aspergillus связывали со смертью 10 из 12 специалистов по консервации, участвовавших в работах.

Авторы также упоминают гипотезу о том, что тяжелая форма аспергиллеза могла способствовать смерти лорда Карнарвона — главного спонсора экспедиции, обнаружившей гробницу Тутанхамона. Карнарвон умер в 1923 году, и его смерть стала одной из ключевых составляющих легенды о «проклятии фараона». В данном случае речь идет именно о предположении, а не об установленной причине смерти.

Исследователи отмечают, что проблемы с воздухом в египетских гробницах описывали еще в XIX веке. Археолог и путешественник Джованни Бельцони вспоминал огромное количество мельчайшей пыли, которая поднималась в гробницах, попадала в нос и горло и затрудняла дыхание. Авторы нынешней работы предполагают, что частью такой пыли вполне могли быть споры грибов.

При этом исследователи не утверждают, что старая мумия сама по себе представляет смертельную угрозу. Они отмечают, что вероятность передачи заболевания от исторических мумифицированных останков здоровому человеку невелика. Более серьезный риск существует для людей с ослабленным иммунитетом.

Коллекционеры держат человеческие останки голыми руками

В музеях и научных учреждениях обращение с мумифицированными останками регулируется довольно строго. Сотрудники используют перчатки, маски и защитную одежду, чтобы снизить контакт с бальзамирующими веществами, бактериями, грибковыми спорами и даже пестицидами, которыми музейные коллекции могли обрабатываться в прошлом.

На частном рынке эта практика, судя по изученным публикациям, часто игнорируется. Авторы обнаружили 22 публикации, где люди держали мумифицированные человеческие останки без перчаток. При этом рекомендации использовать средства индивидуальной защиты практически не встречались и в объявлениях продавцов.

Ученые допускают два объяснения: продавцы могут просто не знать о потенциальных биологических и химических рисках либо сознательно игнорировать их ради продажи. Исследователи особенно критикуют объявления, в которых останки демонстрировались с заметными следами разрушения, но никакой информации о безопасном хранении или обращении с ними не было. По мнению ученых, это может подвергать риску не только покупателя и продавца, но и любого человека, случайно вступившего в контакт с объектом.

Человеческие останки отправляют обычной почтой

Часть исследования посвящена тому, как купленные через интернет мумии доставляют новым владельцам. Авторы обнаружили доказательства того, что человеческие останки пересылаются обычными почтовыми и курьерскими службами — иногда несмотря на прямой запрет таких отправлений.

В статье приводится фотография, опубликованная американским покупателем: он получил мумифицированные человеческие останки из Великобритании. По почтовым наклейкам исследователи установили, что посылка была отправлена через Royal Mail, хотя правила британской почтовой службы запрещают пересылку человеческих останков, за исключением кремированных останков при соблюдении специальных условий.