Медузы снова остановили реакторы АЭС «Гравлин» во Франции. Теперь доступна только четверть ее мощности

Три реактора АЭС «Гравлин» на севере Франции остановили вечером 10 августа из-за массового скопления медуз. Блоки № 3 и № 4 остановились автоматически, а персонал станции в качестве меры предосторожности отключил блок № 2 и наполовину снизил мощность блока № 1. Блок № 5 уже находился на плановом ремонте, а № 6 продолжает работать на полной мощности, поэтому сейчас доступно 1,35 ГВт из общей мощности станции в 5,4 ГВт.

АЭС охлаждается водой из канала, соединенного с Северным морем. Медузы попали в водозабор и забили фильтрующие барабаны системы охлаждения. По данным EDF, происшествие не повлияло на безопасность станции, ее сотрудников и окружающей среды.

После первого предупреждения о приближении медуз в субботу к станции направили рыболовецкие суда, что позволило уменьшить плотность скопления, пишет Reuters. Попавших в систему охлаждения медуз удаляют при помощи вакуумных машин. Новые медузы к станции больше не приближаются, поэтому EDF рассчитывает вскоре возобновить работу реакторов.

Ровно год назад, 10–11 августа 2025 года, медузы также стали причиной остановки четырех реакторов на АЭС «Гравлин». Два оставшихся в тот момент находились на ремонте, поэтому вся станция временно прекратила выработку электроэнергии, писал The Insider. После этого EDF установила камеры в водозаборных каналах и на фильтрах, договорилась с рыбаками о наблюдении за морем и предусмотрела возможность целевого отлова медуз.

Партнерство с рыболовецкой организацией обойдется EDF в €1,5 млн за три года, еще €30 тысяч ежегодно компания выделяет службе спасения на море для наблюдения за скоплениями медуз. Однако новые меры не позволили полностью избежать повторной остановки реакторов. Но, по словам инженера EDF, они помогли ограничить последствия происшествия.

Инцидент произошел на фоне пятой за лето волны жары во Франции. Из-за высокой температуры и низкого уровня воды EDF также приходится ограничивать работу других атомных электростанций страны. Ученые предупреждают, что скопления медуз могут происходить чаще из-за глобального потепления, распространения инвазивных видов, исчезновения их естественных врагов и чрезмерного вылова рыбы.