Парламент Турции принял закон о частичной амнистии для членов Рабочей партии Курдистана

Турецкий парламент принял закон, который предусматривает ограниченную амнистию для членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом пишет агентство Anadolu.

Законопроект одобрили после примерно 12 часов обсуждения в парламенте. «За» проголосовали 468, «против» — 88, еще шесть воздержались. Этот документ становится первым шагом Анкары на пути к прекращению многолетнего конфликта с курдами. Он был принят спустя более чем год, после того, как Рабочая партия Курдистана объявила о прекращении вооруженной борьбы против Турции.

Закон предусматривает частичную амнистию для членов РПК. В Турции этот законопроект широко известен в СМИ как «рамочный закон». Он стал своего рода дорожной картой по созданию «Турции без терроризма». Рабочая партия Курдистана в Турции признана террористической, что также прописывается и в законе.

Осужденные курды могут получить отсрочку или же условное наказание. Исключение — приговоренные по статьям об умышленном убийстве или получившие пожизненное. Амнистия будет распространяться на преступления, связанные с участием в РПК, оказанием ей помощи, распространение пропаганды и т.д.

Расследования против членов партии и любые судебные преследования будут приостановлены после того, как будет установлено, что члены РПК действительно прекратили свою деятельность и сдали оружие. Это может затронуть примерно четыре тысячи человек, которые сейчас находятся в тюрьмах по обвинению в принадлежности к организации. Освобожденные будут находиться под надзором.

Эту инициативу ранее активно поддерживал президент Реджеп Тайип Эрдоган. В основе его аргументации лежали необходимость разоружения РПК и окончательное устранение террористической угрозы.

Рабочая партия Курдистана была создана в 1978 году и с 1984 года вела вооруженную борьбу против турецкого государства. РПК признана террористической организацией в Турции, США, Канаде, Великобритании и Австралии, однако часть курдского общества и международных правозащитников считает ее движением сопротивления против дискриминации курдов.

В мае прошлого года РПК заявила, что выполнила свою «историческую миссию» в Турции и объявила, что сложит оружие. Незадолго до этого с таким призывом к своим сторонникам обращался лидер партии Абдулла Оджалан, отбывающий тюремное заключение.