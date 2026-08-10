Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

82.61

EUR

95.29

OIL

87.88

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

261

 

 

 

 

 

Новости

Колумбия стала второй страной после США, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами

The Insider
Иллюстрация к материалу

Колумбия официально признала суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны. Таким образом, Колумбия стала вторым государством после США, признавшим израильский суверенитет над этой территорией.

В МИД Колумбии объяснили решение ситуацией с безопасностью на Ближнем Востоке и стратегическим значением Голанских высот для Израиля.

«Учитывая сохраняющуюся региональную нестабильность на Ближнем Востоке и стратегическое значение Голанских высот для безопасности Израиля, правительство Колумбии признает суверенитет Израиля над этой территорией, а также право этого государства защищаться от внешних угроз», — говорится в заявлении.

В документе также упоминается нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. По мнению колумбийских властей, оно продемонстрировало «серьезность и постоянный характер угроз», с которыми сталкивается Израиль.

«Колумбия признает, что сохранение контроля и суверенитета Израиля над Голанскими высотами является важнейшим элементом его национальной обороны и способности защищать своих граждан».

Для Израиля Голаны важны прежде всего как военный буфер: с высот хорошо просматривается север Израиля и прилегающие районы Сирии, поэтому контроль над ними снижает риск обстрелов и наступления с востока. Кроме того, регион имеет большое значение для водоснабжения: осадки и источники Голан питают Иордан и Тивериадское озеро, которые являются важными источниками пресной воды для Израиля.

После падения режима Башара Асада в декабре 2024 года Израиль занял и оставшуюся часть буферной зоны и дополнительно укрепил военное присутствие в регионе. В 2019 году США первыми признали израильский суверенитет над Голанскими высотами; теперь к ним присоединилась Колумбия.

Ведомство добавило, что этим решением страна «вновь подтверждает свою приверженность поиску стабильного и долгосрочного мира на Ближнем Востоке». В заявлении указано, что оно было опубликовано в соответствии с обязательством, взятым Колумбией и Израилем 8 августа.

Голанские высоты были захвачены Израилем у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Израиль распространил на эту территорию свое законодательство. Большинство государств мира и ООН не признают Голанские высоты частью Израиля и считают их оккупированной сирийской территорией. В 2019 году США при первом президентстве Дональда Трампа стали первой страной, признавшей израильский суверенитет над Голанами.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Выпустить джинна из бутылочного горлышка. Россия налаживает массовый выпуск моторов для дронов — почему это важно
  2. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  3. Филантроп, внушающий ужас: как Джордж Сорос стал главным врагом правых по всему миру
  4. «Ощущение, будто сдирают кожу». Из книги Валерии Новодворской «По ту сторону отчаяния»
  5. Смертельная жара: почему Европа оказалась не готова к экстремальным температурам

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте