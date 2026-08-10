Колумбия стала второй страной после США, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Колумбия официально признала суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны. Таким образом, Колумбия стала вторым государством после США, признавшим израильский суверенитет над этой территорией.

В МИД Колумбии объяснили решение ситуацией с безопасностью на Ближнем Востоке и стратегическим значением Голанских высот для Израиля.

«Учитывая сохраняющуюся региональную нестабильность на Ближнем Востоке и стратегическое значение Голанских высот для безопасности Израиля, правительство Колумбии признает суверенитет Израиля над этой территорией, а также право этого государства защищаться от внешних угроз», — говорится в заявлении.

В документе также упоминается нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. По мнению колумбийских властей, оно продемонстрировало «серьезность и постоянный характер угроз», с которыми сталкивается Израиль.

«Колумбия признает, что сохранение контроля и суверенитета Израиля над Голанскими высотами является важнейшим элементом его национальной обороны и способности защищать своих граждан».

Для Израиля Голаны важны прежде всего как военный буфер: с высот хорошо просматривается север Израиля и прилегающие районы Сирии, поэтому контроль над ними снижает риск обстрелов и наступления с востока. Кроме того, регион имеет большое значение для водоснабжения: осадки и источники Голан питают Иордан и Тивериадское озеро, которые являются важными источниками пресной воды для Израиля.

После падения режима Башара Асада в декабре 2024 года Израиль занял и оставшуюся часть буферной зоны и дополнительно укрепил военное присутствие в регионе. В 2019 году США первыми признали израильский суверенитет над Голанскими высотами; теперь к ним присоединилась Колумбия.

Ведомство добавило, что этим решением страна «вновь подтверждает свою приверженность поиску стабильного и долгосрочного мира на Ближнем Востоке». В заявлении указано, что оно было опубликовано в соответствии с обязательством, взятым Колумбией и Израилем 8 августа.

Голанские высоты были захвачены Израилем у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Израиль распространил на эту территорию свое законодательство. Большинство государств мира и ООН не признают Голанские высоты частью Израиля и считают их оккупированной сирийской территорией. В 2019 году США при первом президентстве Дональда Трампа стали первой страной, признавшей израильский суверенитет над Голанами.