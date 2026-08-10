Число погибших при землетрясении в Колумбии выросло до 111

По меньшей мере 111 человек погибли в результате мощного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего 10 августа на западе Колумбии. Еще как минимум 87 человек получили ранения, 61 здание обрушилось, сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья.

Эпицентр землетрясения находился возле муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко, примерно в 400 километрах к западу от Боготы. По данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине около 107 километров. Толчки ощущались также в Эквадоре, Венесуэле и Панаме, однако о серьезных разрушениях там не сообщалось.

Наибольшее число жертв зафиксировано в департаменте Рисаральда, где расположен город Перейра. Губернатор региона сообщил как минимум о 42 погибших. Серьезные разрушения также зафиксированы в Чоко, Валье-дель-Каука, Манисалесе и Кали.

В Кали, одном из крупнейших городов страны, люди остаются под завалами нескольких обрушившихся зданий. Мэр города Алехандро Эдер запросил помощь спасательных групп из Боготы и Медельина. В Перейре и других городах жители и сотрудники экстренных служб разбирают завалы.

В Манисалесе землетрясение повредило десятки зданий и домов. Одна из башен неоготического кафедрального собора обрушилась на здание храма. Местные власти призвали жителей не возвращаться в поврежденные дома из-за риска повторных толчков.

По данным Геологической службы Колумбии, это было самое сильное землетрясение в стране за последнее десятилетие. После основного толчка были зарегистрированы афтершоки магнитудой 2,8 и 4,8.

Президент де ла Эсприэлья объявил в стране режим национального бедствия. Это позволит властям ускорить выделение средств и переброску ресурсов в наиболее пострадавшие районы. Президент сообщил, что лично будет контролировать спасательную операцию и распорядился создать чрезвычайный центр в Сан-Хосе-дель-Пальмар.

Из-за повреждений временно приостановили работу аэропорты в Перейре, Манисалесе, Кибдо, Армении, Картаго и Буэнавентуре.

США заявили о готовности оказать Колумбии помощь. Поддержку также предложили Израиль, Мексика и Эквадор.

Спасательные работы продолжаются, поэтому число погибших и пострадавших может увеличиться.