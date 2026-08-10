В Севастополе бензин с 11 августа снова будут продавать только по QR-кодам. Получить их можно раз в неделю и только через мессенджер Max

В Севастополе с 11 августа купить бензин и дизельное топливо в свободной продаже можно будет только по QR-кодам. Об этом сообщил назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Вернуться к системе QR-кодов власти решили из-за сохраняющегося дефицита АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива. Получить такой код можно через специального бота в мессенджере Max. Один код дает право приобрести 20 литров топлива. При этом, как и ранее, после получения кода новый нельзя сгенерировать в течение недели, рассказали The Insider жители города.

Количество выдаваемых ежедневно QR-кодов будет зависеть от объема топлива, доступного в свободной продаже на конкретные сутки. К системе также должна присоединиться сеть заправок «АТАН». Ранее власти договорились с компанией о продаже так называемого «социального» АИ-92 по фиксированной цене 100 рублей за литр, однако автомобилисты жаловались, что такого бензина на заправках либо нет, либо его продают дороже.

«Тот объем, который они способны по социальной цене продать, пусть выдают QR-коды и продают честно, по 100 рублей 92-й», — заявил Развожаев.

По словам местных жителей, АИ-92 по 100 рублей появлялся на заправках «АТАН» лишь эпизодически, в основном после сообщений Развожаева о его продаже. 10 августа заправки сети обслуживали только клиентов по контрактам и экстренные службы.

Система QR-кодов уже действовала в Севастополе в начале июня. Тогда Развожаев объяснял ограничение необходимостью обеспечить «равный доступ» к топливу и избежать спекуляций и очередей. Теперь для покупки топлива жителям фактически потребуется аккаунт в российском государственном мессенджере Max.