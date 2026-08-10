Арестован бывший гендиректор Ярославского судостроительного завода. Год назад затонул принадлежавший заводу морской буксир «Капитан Ушаков»

В Ярославле арестован бывший генеральный директор Ярославского судостроительного завода Евгений Норенко, следует из карточки дела на сайте областного суда. Согласно опубликованным данным, ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ), а также растрату (ч. 3. ст. 160).

Источник издания 76.RU утверждает, что в одном из эпизодов дела речь идет о покупке за счет предприятия дорогого автомобиля, который Норенко использовал в личных целях.

Евгений Норенко занимал должность гендиректора Ярославского судостроительного завода с февраля 2025-го по май 2026 года. Его полномочия были прекращены согласно статье ТК об отказе работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора.

В августе 2025 года на территории Балтийского завода (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию», ОСК) в Санкт-Петербурге затонул у причала строящийся морской буксир «Капитан Ушаков». Он принадлежал Ярославскому судостроительному заводу и предназначался для ВМФ России. На завод в Петербурге судно отбуксировали для достройки и испытаний. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

В июле 2026 года «Фонтанка» сообщила, что буксир подняли из воды.