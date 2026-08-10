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Спустя почти 30 лет после убийства Тупака Шакура начинается суд над обвиняемым в организации нападения. Он написал о своей роли в мемуарах

The Insider
Дуэйн «Киффи Ди» Дэвис. Фото: Ethan Miller/Getty Images

Дуэйн «Киффи Ди» Дэвис. Фото: Ethan Miller/Getty Images

В Лас-Вегасе 10 августа начинается судебный процесс над бывшим лидером банды South Side Compton Crips Дуэйном «Киффи Ди» Дэвисом, которого обвиняют в организации убийства рэпера Тупака Шакура в 1996 году. Об этом сообщает AFP.

По версии прокуратуры, Дэвис распорядился убить Шакура и предоставил оружие, из которого стреляли в музыканта. При этом обвинение не утверждает, что именно Дэвис произвел выстрелы. В случае признания виновным 63-летнему мужчине грозит пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

Шакура расстреляли вечером 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе после боксерского поединка Майка Тайсона. Незадолго до нападения рэпер и глава его лейбла Death Row Records Мэрион «Шуг» Найт участвовали в драке с Орландо «Baby Lane» Андерсоном — племянником Дэвиса и участником банды South Side Compton Crips. Она относится к более широко известной сети банд Crips.

Как считает обвинение, после этого Дэвис решил отомстить. Позднее белый кадиллак, в котором находились Дэвис, Андерсон и еще несколько человек, поравнялся с автомобилем Шакура. Из кадиллака открыли огонь. Рэпер получил несколько пулевых ранений и умер в больнице через шесть дней. Погибшему было 25 лет.

Убийство оставалось нераскрытым почти три десятилетия. Новый импульс расследование получило после публикации в 2019 году мемуаров Дэвиса. В книге он рассказал, что находился в кадиллаке в момент нападения и передал пистолет сидевшим на заднем сиденье. Кто именно открыл огонь, он не назвал. Все остальные находившиеся в машине к настоящему времени умерли.

В сентябре 2023 года Дэвиса арестовали. Впоследствии он отказался от прежних заявлений и не признал вину. Дэвис утверждает, что никого не убивал, а у прокуратуры нет доказательств даже того, что в момент убийства он находился в Лас-Вегасе. Он также заявил, что не читал собственные мемуары, а их соавтор якобы преувеличил некоторые эпизоды ради увеличения продаж книги.

Адвокаты Дэвиса пытались добиться исключения мемуаров из числа доказательств, однако суд им отказал. Обвинение также сможет использовать его показания, данные полиции в 2008 году.

Процесс начнется с отбора присяжных, который может занять около недели. Весь суд, как ожидается, продлится примерно месяц.

Параллельно родственники Шакура пытаются привлечь к ответственности и других предполагаемых участников преступления. В мае его сводный брат Морис Шакур подал гражданский иск, заявив, что некоторые причастные к убийству рэпера за 30 лет так и не понесли наказания.

В иске, в частности, упоминаются заявления Дэвиса о Шоне «Дидди» Комбсе, также известном как Puff Daddy и P. Diddy. В интервью полиции Дэвис утверждал, что Комбс якобы предлагал $1 млн за убийство Шакура.

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