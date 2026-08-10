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Новости

Камчатку на четыре дня оставят без интернета из-за ремонта кабеля. Резервную линию решили не строить из-за дороговизны

The Insider
Официальный сайт исполнительных органов Камчатского края

Официальный сайт исполнительных органов Камчатского края

В Камчатском крае в ночь на 12 августа отключат мобильный и домашний интернет, сообщили в региональном правительстве. Полуостров переведут на резервный спутниковый канал, а ремонт подводной оптоволоконной линии может занять до четырех суток. Мессенджеры, социальные сети и другие онлайн-сервисы в это время будут недоступны.

Голосовые звонки, СМС и стационарная телефонная связь продолжат работать. Спутниковый канал обеспечит связью экстренные службы, медицинские учреждения, банки, банкоматы, автозаправки, МФЦ и крупные торговые сети. В небольших магазинах, не имеющих резервного подключения, покупателей могут перевести на оплату наличными.

«Ростелеком» перенесет на более безопасный участок место выхода подводного кабеля на берег в районе мыса Левашова. Охотское море размывает береговую полосу, из-за чего линия оказалась под угрозой повреждения. По данным властей, авария могла бы оставить полуостров без связи на несколько месяцев.

Заключительный этап ремонта собирались провести еще в сентябре 2025 года. Однако работы перенесли из-за штормов, отрицательных температур и завершения навигации для маломерных судов. Как утверждалось, основную часть работ на морском участке выполнили заранее.

Подводную линию Камчатка — Сахалин — Магадан ввели в эксплуатацию в 2016 году. До этого магистральный интернет на Камчатке работал только через спутник, максимальная скорость для жителей составляла около 2 Мбит/с, а безлимитных тарифов не было. Протяженность проложенного по дну Охотского моря кабеля составляет около 1,8 тысячи километров, максимальная пропускная способность — 8 Тбит/с.

Как обнаружил The Insider, при строительстве линии «Ростелеком» планировал проложить дополнительный кабель между Магаданом и Камчаткой, который стал бы резервным маршрутом. От проекта отказались из-за высокой стоимости, решив вместо этого глубже проложить основной кабель для защиты от рыболовных траулеров. В результате единственным резервом Камчатки на время нынешнего ремонта останется значительно менее мощный спутниковый канал.

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