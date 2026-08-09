Украинские активисты нашли подростка, пропавшего из оккупированного херсонского села. Он служит в ВС РФ и воюет против Украины

Общественная инициатива по исследованию милитаризации и русификации украинских детей Back to Ukraine сообщила, что выяснила судьбу подростка, который пропал в оккупированном селе Крынки Херсонской области. Олександр Мустяце 2007 года рождения, который значится в государственном реестре «Дети войны» как пропавший без вести, оказался в российской армии.
Активисты Back to Ukraine нашли страницу Мустяце в соцсети, опубликованные там фотографии свидетельствуют о том, что он не только служил в ВС РФ, но участвовал в боевых действиях против Украины. Страница не обновлялась с ноября 2025 года.
О Мустяце написал на своей странице в Facebook глава благотворительной организации Save Ukraine, бывший уполномоченный украинского президента по правам ребенка Микола Кулеба.
«На своей странице [в соцсети] он публиковал фотографии в форме с символикой Z, российским флагом и даже с позиций, где воевал против Украины. Затем — в бандаже, вероятно, после ранения. С ноября прошлого года его страница больше не обновлялась. Глядя на это все, мне трудно избавиться от мысли, что Россия могла сначала отобрать у этого парня украинское детство, а потом и саму жизнь.
Для многих это может выглядеть как история о личном выборе. Но на самом деле она показывает, что происходит с украинскими детьми, годами остающимися под российской оккупацией».
Кулеба напомнил, что детей, оказавшихся под оккупацией, «с детского сада и школы приучают к культу армии, заставляют участвовать в военно-патриотических мероприятиях, вступать в "Юнармию", учат обращаться с оружием и убеждают, что Украина — враг».
Российские войска захватили Крынки в самом начале полномасштабного вторжения. Как пишет The Times, примерно тогда же пропал Олександр Мустяце, которому в феврале 2022 года исполнилось 15 лет.