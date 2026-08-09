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Журналистке издания «Вот Так», состоящей в браке с французом, отказали в ВНЖ во Франции. Ей грозит депортация

The Insider
Бертран Болле и Ирина Ананина. Фото из личного архива

Бертран Болле и Ирина Ананина. Фото из личного архива

Префектура Монпелье отказала журналистке проекта «Вот Так» Ирине Ананиной в выдаче вида на жительство и предписала ей покинуть Францию. Ананина состоит в браке с гражданином страны Бертраном Болле, сообщает редакция. Решение об отказе журналистка получила в начале августа после более чем двух с половиной лет рассмотрения документов.

Ананина переехала во Францию в 2021 году, а после заключения брака подала заявление на получение ВНЖ как супруга французского гражданина. По ее словам, префектура несколько раз требовала прислать дополнительные документы, а официально заявление зарегистрировали в январе 2024 года. Причины отказа Ананиной неизвестны.

По французскому законодательству, иностранец, законно въехавший в страну, заключивший во Франции брак с ее гражданином и проживший вместе с супругом не менее шести месяцев, имеет право на временный ВНЖ категории «частная и семейная жизнь». Из публикации «Вот Так» неясно, выполнение какого из предусмотренных законом условий оспаривает префектура. Мэр города, где супруги заключили брак, ранее направил чиновникам письмо, подтверждающее, что Ананина и Болле живут вместе.

Отказ в выдаче ВНЖ во Франции может сопровождаться предписанием покинуть территорию страны. Как объясняет французская государственная справочная служба, такое решение обычно обязывает иностранца самостоятельно уехать в установленный срок, но его можно обжаловать в административном суде. Это не равнозначно немедленной принудительной депортации именно в страну гражданства.

Адвокат Ананиной Дмитрий Захватов считает решение незаконным и намерен обжаловать его. По его мнению, высылка журналистки нарушит право супругов на семейную жизнь, гарантированное статьей 8 Европейской конвенции по правам человека. Сама Ананина не планирует просить политического убежища и намерена добиваться отмены решения как жена гражданина Франции.

До эмиграции Ананина работала в газете «Деловой Петербург» и петербургской редакции «Эха Москвы», после чего начала сотрудничать с «Вот Так». Этот проект входит в структуру Польского общественного телевидения и внесен в РФ в список «иностранных агентов». Публичных сведений о возбужденном против Ананиной уголовном деле нет, однако возвращение в Россию может создать для нее риск преследования из-за работы в независимом СМИ, отметили в редакции.

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