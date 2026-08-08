Следком прекратил дело против рязанских полицейских, которые сломали руку учительнице, приняв ее за закладчицу

Следственный комитет в Рязани закрыл уголовное дело в отношении полицейских, которые в прошлом году при задержании повредили руку местной жительнице Валентине Волковой. Об этом сообщила сама пострадавшая на своей странице во «ВКонтакте».

Как пишет Волкова в посте, еще в конце июля ее адвокат получил письмо от следователя, в котором говорилось, что дело будет прекращено в связи с отсутствием события преступления. Сама пострадавшая тоже получила письмо из СК, но в нем основание было другим: «отсутствие в действиях сотрудников полиции состава преступления».

«ВОПРОС: Кому верить? Какое письмо правильное? На основании чего же всё-таки прекращено уголовное дело? Валентине Николаевне это всё померещилось или действия сотрудников были законными?» — пишет Волкова.

Женщина также утверждает, что 2 и 7 июля они с адвокатом встречались со следователем, но ни о каком прекращении уголовного дела речи не шло. Первое письмо, полученное ее адвокатом, при этом было датировано 3 июля.

«Мне понадобилось несколько дней, чтобы прийти в себя. Уголовное дело закрыто. Как будто не было синяков и гематом, переломов, не порвано сухожилие, не было наручников, не было вообще ничего. Никто ни в чём не виноват. Никто ни за что не несёт ответственности», — говорится в ее посте.

54-летнюю Валентину Волкову полицейские задержали в мае прошлого года на берегу реки Трубеж неподалеку от ее дома. Женщина фотографировала цветы на лугу, а полицейские приняли ее за закладчицу. У учительницы отняли телефон, скрутили ее и надели наручники.

«Сидишь себе на туристическом коврике(!) днём(!) с телефоном в руках (спустя минут 10 после того, как сделал фото), наслаждаешься видом воды. К тебе (заметьте, со спины) подходит довольно крупный молодой человек и начинает требовать сначала карты, потом телефон. Шок? — Шок. Страх? — Ещё какой! А уж когда твой телефон оказывается в руках у незнакомца, а тебя бросают вверх тормашками на землю, — паника, ужас. Ты кричишь от боли, зовëшь на помощь, пытаешься показать распухший синий палец, рука висит как плеть», — рассказывала тогда Волкова в своих соцсетях.

Позже у нее диагностировали перелом плеча, разрыв сухожилия и множественные гематомы. В середине июля после огласки случая в СМИ на полицейских завели уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.