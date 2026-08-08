Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

82.38

USD

82.17

EUR

94.84

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

2340

 

 

 

 

 

Новости

Следком прекратил дело против рязанских полицейских, которые сломали руку учительнице, приняв ее за закладчицу

The Insider
Валентина Волкова / «ВКонтакте»

Валентина Волкова / «ВКонтакте»

Следственный комитет в Рязани закрыл уголовное дело в отношении полицейских, которые в прошлом году при задержании повредили руку местной жительнице Валентине Волковой. Об этом сообщила сама пострадавшая на своей странице во «ВКонтакте». 

Как пишет Волкова в посте, еще в конце июля ее адвокат получил письмо от следователя, в котором говорилось, что дело будет прекращено в связи с отсутствием события преступления. Сама пострадавшая тоже получила письмо из СК, но в нем основание было другим: «отсутствие в действиях сотрудников полиции состава преступления». 

«ВОПРОС: Кому верить? Какое письмо правильное? На основании чего же всё-таки прекращено уголовное дело? Валентине Николаевне это всё померещилось или действия сотрудников были законными?» — пишет Волкова. 

Женщина также утверждает, что 2 и 7 июля они с адвокатом встречались со следователем, но ни о каком прекращении уголовного дела речи не шло. Первое письмо, полученное ее адвокатом, при этом было датировано 3 июля. 

«Мне понадобилось несколько дней, чтобы прийти в себя. Уголовное дело закрыто. Как будто не было синяков и гематом, переломов, не порвано сухожилие, не было наручников, не было вообще ничего. Никто ни в чём не виноват. Никто ни за что не несёт ответственности», — говорится в ее посте. 

54-летнюю Валентину Волкову полицейские задержали в мае прошлого года на берегу реки Трубеж неподалеку от ее дома. Женщина фотографировала цветы на лугу, а полицейские приняли ее за закладчицу. У учительницы отняли телефон, скрутили ее и надели наручники. 

«Сидишь себе на туристическом коврике(!) днём(!) с телефоном в руках (спустя минут 10 после того, как сделал фото), наслаждаешься видом воды. К тебе (заметьте, со спины) подходит довольно крупный молодой человек и начинает требовать сначала карты, потом телефон. Шок? — Шок. Страх? — Ещё какой! А уж когда твой телефон оказывается в руках у незнакомца, а тебя бросают вверх тормашками на землю, — паника, ужас. Ты кричишь от боли, зовëшь на помощь, пытаешься показать распухший синий палец, рука висит как плеть», — рассказывала тогда Волкова в своих соцсетях. 

Позже у нее диагностировали перелом плеча, разрыв сухожилия и множественные гематомы. В середине июля после огласки случая в СМИ на полицейских завели уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Выпустить джинна из бутылочного горлышка. Россия налаживает массовый выпуск моторов для дронов — почему это важно
  2. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  3. Филантроп, внушающий ужас: как Джордж Сорос стал главным врагом правых по всему миру
  4. Бериллий на радарах: как казахстанская промышленность стала незаменимой для российских военных
  5. «Ощущение, будто сдирают кожу». Из книги Валерии Новодворской «По ту сторону отчаяния»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте