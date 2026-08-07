Семья бывшего американского морского пехотинца Роберта Гилмана, отбывающего срок в колонии в Воронеже, опасается, что он может находиться при смерти. На встрече госсекретаря США Марко Рубио и главы российского МИД Сергея Лаврова американская сторона поднимала вопрос о его освобождении, пишет агентство Reuters.

По данным правозащитных организаций, на которые ссылается агентство, в колонии Гилман подвергался регулярным издевательствам. Он жаловался на пытки и инъекции психоактивных препаратов.

В конце июня из-за этого он впал в диссоциативный ступор — состояние, проявляющееся из-за психотравмы, при котором человек становится частично или полностью обездвижен. Тогда Гилмана перевели из тюремной больницы в психиатрическое отделение гражданской больницы. Ни генконсулу США, ни адвокату Гилмана не разрешали его там посещать.

Российские СМИ в начале июля действительно писали, что Гилмана перевели в больницу из-за «ухудшившегося самочувствия». Точный диагноз, однако, был неизвестен.

По словам представителя правозащитной организации Global Reach Эрика Лебсона, Гилмана сейчас кормят через зонд. Его сестра полагает, что он может быть при смерти.

Марко Рубио поднимал вопрос об освобождении Гилмана на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 23 июля на Филиппинах. Реакция Лаврова неизвестна. Один из высокопоставленных американских чиновников рассказал Reuters, что в Белом доме «внимательно следят за делом господина Гилмана» и неоднократно предпринимали попытки добиться его освобождения.

Роберт Гилман — гражданин США, бывший морской пехотинец. В январе 2022 года его задержали в Воронеже и позднее в том же году приговорили к 4,5 года колонии, обвинив в драке с полицейским на вокзале. Позже приговор смягчили, снизив срок на год. В колонии у Гилмана, однако, начались конфликты с сотрудниками ФСИН: осенью 2024-го его дополнительно приговорили еще к семи годам колонии сторогого режима по новым делам о нападении на сотрудников ФСИН и следователя.

По данным Reuters, Гилман — один из как минимум десяти американцев, которые находятся в заключении в России.