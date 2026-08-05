Путин назначил командующих группировок «Центр» и «Восток», а также командующего войсками беспилотных систем и руководителя всех служб тыла

Владимир Путин 5 августа на встрече с руководством Минобороны России объявил о новых назначениях в армии. Расшифровка заявления опубликована на сайте Кремля.

Командующим всеми службами тыла Путина назначил генерал-полковника Валерия Солодчука.

«По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже вполне боевая работа».

Согласно данным, опубликованным в сентябре 2025 года The Sunday Times, Солодчук был одним из российских командиров, ответственных за убийства и пытки мирных жителей в Буче.

Кроме того, по решению Путина

группировку «Центр» возглавит генерал-полковник Андрей Иванаев, ранее командовавший группировкой «Восток»;

командующим группировкой «Восток» назначается начальник штаба группировки Петр Болгарев;

войска беспилотных систем РФ возглавит генерал-полковник Денис Лямин, ранее занимавший должность начальник штаба Центрального военного округа.

«Всем хорошо известно, что нами принято решение о создании нового рода войск — войск беспилотных систем. Стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, до настоящего времени воевавшего в группировке „Центр“ в качестве начальника штаба. Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считают и министр, и начальник Генерального штаба, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем».

Войска беспилотных систем (БпС) в составе российской армии были созданы в 2025 году. В Украине аналогичный род войск существует с начала 2024 года.