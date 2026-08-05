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Новости

С начала года в Центральной России две трети мобильных интернет-сессий проходили по «белым спискам» — «Коммерсантъ»

The Insider
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В первые семь месяцев 2026 года только треть пользовательских сессий в мобильных сетях в Центральной России проходила без ограничений. В остальных случаях пользователи могли зайти только на сайты и в приложения из «белого списка» Минцифры. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Vigo, которая специализируется на разработке средств для мониторинга и управления сетью. Компания проанализировала около 1 млрд пользовательских сессий.

Так, в июле в Центральном федеральном округе (ЦФО) только 30,5% пользовательских сессий в мобильных сетях происходило без ограничений. В приграничных регионах доля подключений по «белым спискам» достигла 90%. В частности, в Брянской, Курской и Белгородской областях в среднем лишь 12% пользовательских сессий происходит без ограничений.

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Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечают, что операторы связи начали перестраивать свои тарифные планы, а также активнее развивать  фиксированный широкополосный доступ в интернет. Пользователи в свою очередь чаще меняют тарифы и операторов, поскольку меньше пользуются мобильным интернетом.

«Белый список» — утвержденный Минцифры перечень ресурсов и IP-адресов, которые должны оставаться доступными при отключениях мобильного интернета.

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