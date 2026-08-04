Мэр Бишкека снес лестницу в офис издания, которое его критиковало

Мэрия Бишкека демонтировала лестницу издания 24.kg. Теперь журналисты этого СМИ, которое периодически критикует местного мэра, не могут подняться в офис. В муниципалитете утверждают, что демонтаж не связан с редакционной политикой издания и проводится в рамках кампании по ликвидации самовольно установленных конструкций.

Собственники помещений утверждают, что заранее о предстоящем сносе их не предупредили. Решение о признании конструкций незаконными им передали лишь в пятницу вечером (24 июля), а уже утром в понедельник (27 июля) начался демонтаж, говорится в колонке редакции.

«Уведомление дошло до редакции в пятницу вечером. А уже в понедельник в девять утра прибыли люди с инструментами. Так быстро городские службы действуют не всегда. Некоторые обращения жителей успевают отметить несколько дней рождения, прежде чем ими заинтересуется ответственный специалист».

Владельцы помещений заявили, что не успели ни оспорить решение, ни вывезти находившуюся внутри технику. В мэрии Бишкека заявили, что демонтаж не связан с публикациями 24.kg. По версии муниципалитета, проверка началась после обращения жителя многоквартирного дома, который попросил проверить законность размещения входных групп и навесов.

По данным городских властей, еще 21 мая собственникам направили уведомления с требованием предоставить правоустанавливающие и разрешительные документы. В мэрии утверждают, что необходимые документы представлены не были, а комиссионная проверка показала, что входные группы и навесы возле помещений 24.kg и двух фирм рядом установлены самовольно.