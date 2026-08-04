Мэр Бишкека снес лестницу в офис издания, которое его критиковало

Мэрия Бишкека демонтировала лестницу издания 24.kg. Теперь журналисты этого СМИ, которое периодически критикует местного мэра, не могут подняться в офис. В муниципалитете утверждают, что демонтаж не связан с редакционной политикой издания и проводится в рамках кампании по ликвидации самовольно установленных конструкций.
Собственники помещений утверждают, что заранее о предстоящем сносе их не предупредили. Решение о признании конструкций незаконными им передали лишь в пятницу вечером (24 июля), а уже утром в понедельник (27 июля) начался демонтаж, говорится в колонке редакции.
«Уведомление дошло до редакции в пятницу вечером. А уже в понедельник в девять утра прибыли люди с инструментами. Так быстро городские службы действуют не всегда. Некоторые обращения жителей успевают отметить несколько дней рождения, прежде чем ими заинтересуется ответственный специалист».
Владельцы помещений заявили, что не успели ни оспорить решение, ни вывезти находившуюся внутри технику. В мэрии Бишкека заявили, что демонтаж не связан с публикациями 24.kg. По версии муниципалитета, проверка началась после обращения жителя многоквартирного дома, который попросил проверить законность размещения входных групп и навесов.
По данным городских властей, еще 21 мая собственникам направили уведомления с требованием предоставить правоустанавливающие и разрешительные документы. В мэрии утверждают, что необходимые документы представлены не были, а комиссионная проверка показала, что входные группы и навесы возле помещений 24.kg и двух фирм рядом установлены самовольно.
В самой редакции 24.kg считают объяснения мэрии неубедительными и называют демонтаж избирательным. В опубликованной после сноса статье под заголовком «Месть за критику?» агентство пишет, что в нескольких сотнях метров от его офиса остаются десятки аналогичных входных групп, навесов и других конструкций, которые городские власти не трогают.
В качестве примеров редакция приводит лестницу, которая, по ее утверждению, установлена прямо над ирригационной системой, навесы и входные группы на центральных улицах города, а также летнюю веранду кафе, расположенную непосредственно на газоне. Кроме того, журналисты обращают внимание на стройплощадку компании «ГлавТехИнвест», где, по их словам, бетон разгружают прямо на муниципальной зеленой зоне. Редакция также публикует серию фотографий без комментариев, предлагая читателям самостоятельно оценить, почему эти объекты не стали предметом внимания городских служб.
24.kg — одно из крупнейших независимых информационных агентств Кыргызстана, регулярно публикующее критические материалы о работе мэрии Бишкека и лично мэра Айбека Джунушалиева. В частности издание неоднократно критиковало городские власти за решения в сфере застройки, сноса объектов, транспортной политики и расходования бюджетных средств.
Редакция уже сталкивалась с давлением со стороны государственных органов. В январе 2024 года в офисе 24.kg и нескольких других независимых СМИ прошли обыски, после которых международные правозащитные организации выразили обеспокоенность ситуацией со свободой СМИ в Кыргызстане.