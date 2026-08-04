Единственного производителя отечественных телевизоров из реестра Минпромторга признали банкротом. Компания не выдержала конкуренции с Китаем

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Квант», которое занималось производством телевизоров в России. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Предприятие производило телевизоры Irbis и находилось в реестре российской радиоэлектронной продукции. Попадание в список означало официальное подтверждение, что продукция компании была произведена в России, а также гарантировало участие в госзакупках.

Суд удовлетворил иск ООО «ДНС ритейл» (входит в группу DNS) о признании ООО «Квант», юрлица группы компаний «Квант», банкротом. Иск поступил еще в июне 2025 года, а в мае 2026-го с аналогичным требованием обратились уже 24 кредитора. Общая сумма задолженности компании превысила 763 млн рублей. Среди крупнейших кредиторов оказались ООО «Лаборатория Алисы» (структура «Яндекса»), заявившая претензии на 230,7 млн рублей, и продавец бытовых электротоваров АО «Торговый дом ББК» (154,8 млн рублей).

ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 года в Зеленограде. На заводах в этом городе, а также в Воронеже производились телевизоры Irbis. По итогам 2025 года выручка «Кванта» составила 45 млн рублей, убыток — 387 млн. В апреле 2025-го воронежский завод приостановил выпуск телевизоров.

Как отметил «Ъ», в первом полугодии 2026-го в РФ было реализовано 3,49 млн телевизоров на 97,6 млрд рублей. Однако, по словам Гусейна Иманова, учредителя бренда бытовой техники Jacky’s и совладельца Schaub Lorenz, работающей в сегменте крупной бытовой техники, доля российских телевизоров на рынке крайне мала, поскольку они не выдерживают конкуренции с Китаем. Он отметил, что не помогают даже «заградительные пошлины», потому что процесс производства в России стоит дороже, чем в КНР.