В аннексированном Севастополе военный открыл стрельбу по сослуживцам, а затем — по гражданским. Убиты четыре человека

В аннексированном Севастополе военнослужащий застрелил четырех человек. Как сообщил «губернатор» Михаил Развожаев, еще четверо ранены:

«По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет».

По словам Развожаева, нападавший задержан. О его мотивах пока ничего неизвестно.

Хмельницкое — село в Балаклавском муниципальном округе Балаклавского района города Севастополя.