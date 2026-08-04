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В аннексированном Севастополе военный открыл стрельбу по сослуживцам, а затем — по гражданским. Убиты четыре человека

The Insider
Хмельницкое. Фото: wikipedia.org

Хмельницкое. Фото: wikipedia.org

В аннексированном Севастополе военнослужащий застрелил четырех человек. Как сообщил «губернатор» Михаил Развожаев, еще четверо ранены:

«По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет».

По словам Развожаева, нападавший задержан. О его мотивах пока ничего неизвестно.

Хмельницкое — село в Балаклавском муниципальном округе Балаклавского района города Севастополя.

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