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Boeing призвал авиакомпании не менять иллюминаторы без необходимости из-за дефицита стекол после остановки завода в Калифорнии

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Boeing рекомендовал авиакомпаниям беречь имеющиеся запасы самолетных стекол и менять их только при технической необходимости, воздерживаясь от замены, например, в случае косметических дефектов. Об этой рекомендации Reuters рассказал источник в одной из авиакомпаний США. Сам Boeing подтвердил агентству, что связался с эксплуатантами по поводу управления запасами стекол и вместе с поставщиком принимает меры, чтобы снизить возможные последствия дефицита.

Нехватка иллюминаторов и стекол кабины пилотов усилилась после остановки завода одного из крупнейших производителей этой продукции — GKN Aerospace в Калифорнии. Предприятие в пригороде Лос-Анджелеса прекратило работу в конце мая после перегрева резервуара, который создал угрозу взрыва. Из-за инцидента около 50 тысяч жителей близлежащих районов были вынуждены на несколько дней покинуть свои дома.

Сейчас завод возобновил работу лишь частично, а полностью восстановить производство планируется к концу 2026 года. GKN Aerospace выпускает стекла для самолетов Boeing 737 MAX, Airbus A220 и A350, а также для бизнес-джетов Bombardier и Embraer.

По данным Reuters, дефицит пока не привел к остановке сборочных линий Boeing и Airbus или перебоям в работе авиакомпаний. Однако сроки поставок деталей заметно выросли, а их стоимость повысилась. В Lufthansa Technik заявили, что стекла для некоторых моделей Boeing удается получить преимущественно в случаях, когда без их замены самолет не может продолжать полеты.

Airbus также сталкивался с нехваткой стекол для A220, однако она пока не повлияла на темпы производства. В компании заявили, что после частичного возобновления работы завода GKN ситуация постепенно улучшается.

Проблемы с поставками существовали и до аварии на заводе GKN. Спрос на стекла одновременно растет со стороны авиастроителей, которые наращивают выпуск самолетов, и ремонтных компаний, которым нужны детали для обслуживания уже эксплуатируемых машин.

Дефицит также затронул производителей частных самолетов. Глава Bombardier Эрик Мартель назвал нехватку стекол одной из проблем в цепочке поставок, с которыми приходится справляться компании. По словам председателя оператора бизнес-джетов Flexjet Кенна Риччи, задержки поставок самолетов Embraer также были связаны со стеклами.

10 июля Boeing 737-800 авиакомпании Malta Air, выполнявший рейс Ryanair из греческих Салоников в немецкий Мемминген, вернулся в аэропорт вылета после того, как вскоре после взлета отделилось пассажирское окно и произошла разгерметизация салона. Сидевшего рядом гражданина Сербии частично вытянуло в оконный проем, однако другие пассажиры втащили его обратно. Мужчина получил травмы, не угрожавшие жизни. Причина происшествия пока расследуется: первоначально сообщалось, что окно мог повредить фрагмент двигателя, но официально эта версия не подтверждена, писало Reuters.

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