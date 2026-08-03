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Бывшего начальника Казанского вокзала приговорили к 8,5 года колонии за взятку — он обещал бизнесмену торговые места и защиту от проверок

The Insider
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Суд в Москве приговорил бывшего начальника Казанского вокзала Игоря Черникова к 8,5 года колонии строгого режима по делу о получении взятки в размере 1,3 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ». До оглашения приговора Черников находился под домашним арестом, однако после решения суда его взяли под стражу в зале заседаний.

Черникову также назначили штраф в пятикратном размере взятки — 6,5 млн рублей. После освобождения ему в течение 10 лет будет запрещено занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях. Адвокат осужденного заявил, что защита намерена обжаловать приговор.

Из судебной карточки следует, что приговор вынес Мещанский районный суд, дело рассматривала судья Марина Сосновцева.

По версии следствия, с декабря 2023-го по сентябрь 2024 года Черников через своего заместителя Максима Белецкого требовал у неназванного предпринимателя 4 млн рублей. За эти деньги бизнесмену обещали предоставить помещения Казанского вокзала под три торговые точки, защитить его от проверок и оказывать общее покровительство.

Белецкий передал Черникову 1,3 млн рублей. Передача денег проходила под контролем правоохранительных органов. Черников не отрицал, что получил эту сумму, однако утверждал, что не собирался выполнять обещания предпринимателю, и просил квалифицировать его действия как мошенничество, а не получение взятки. Суд с этой версией не согласился.

Белецкого задержали раньше Черникова. Он сотрудничал со следствием и также настаивал, что не намеревался выполнять обещания, данные предпринимателю. Мещанский суд переквалифицировал его действия на особо крупное мошенничество и назначил ему 5 лет условно.

Черников возглавлял Казанский вокзал с 2017 года до декабря 2024-го. После ухода с должности он работал исполнительным директором Уральского радиотехнического колледжа имени А.С. Попова в Екатеринбурге. Его задержали в июне 2025 года, однако суд отказался отправлять его в СИЗО и назначил домашний арест.

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