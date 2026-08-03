AP: Военной промышленности США не хватает редкозёмов для изготовления магнитов. Указ Трампа запретил закупать их в Китае

Американский ВПК столкнулся с нехваткой критически важных минералов, без которых нельзя выпускать крылатые ракеты Tomahawk, противоракеты THAAD и истребители F-35, пишет Associated Press. Проблема обострилась из-за войны на Ближнем Востоке, которая быстро истощает запасы боеприпасов. Белый дом требует от военных подрядчиков ускорить выпуск вооружений и одновременно ужесточает правила, запрещающие закупать компоненты из критического сырья в Китае.

Китай удерживает контроль над переработкой критических минералов, а самое слабое звено американской цепочки производства магнитов, как пишет AP, — разделение элементов и получение из них металлов. Большинство новых рудников в США заработают только через несколько лет, поэтому извлечение редкозёмов из уже накопленных отходов добычи помогает закрывать растущий спрос сейчас.

Этим занимается компания Phoenix Tailings в промышленном парке города Эксетер в Нью-Гэмпшире. Сырьем служит порошок, остающийся на традиционных рудниках после добычи: его хранят в мешках по тонне, а элементы выделяют электролизом.

Пентагон выдал компании кредит на $500 млн, чтобы резко нарастить мощности по разделению и металлизации. Однако на строительство новой фабрики уйдет от 14 до 18 месяцев.

Коммерческий директор и сооснователь компании Энтони Балладон заявил:

«Восполнить эти запасы и нарастить производство в сроки, необходимые для удовлетворения оборонного спроса и требований регуляторов, будет трудной задачей».

В 2025 году The Wall Street Journal писала, что Китай разрабатывает систему поставок редкозёмов в США, которая исключит из числа получателей компании, связанные с оборонным комплексом.