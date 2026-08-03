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Чиновники из Красногорска писали жалобы на благоустройство в других городах Подмосковья ради повышения рейтинга своего города — Baza

The Insider
Красногорск. Фото: wikivoyage.org

Красногорск. Фото: wikivoyage.org

Чиновники из подмосковного Красногорска организовали массовую подачу жалоб на благоустройство соседних городов, чтобы повысить рейтинг своего. Об этом Telegram-каналу Baza рассказал бывший замначальника управления по физкультуре и спорту администрации Красногорска Валентин Олехнович. По его словам, на эти цели было потрачено более 4 млн рублей.

Как рассказал Олехнович, специально нанятые люди ездили по городам Московской области, фотографировали ямы и другие недостатки инфраструктуры. Затем через порталы обратной связи местных администраций отправлялись жалобы. По словам Олехновича, за каждое фото платили около 300 рублей, за день чиновникам могли присылать до 2 тысяч снимков. «Работа» велась более чем в 15 муниципалитетах, включая Химки и Одинцово.

Как утверждает Олехнович, для курирования этой деятельности было даже создано специальное подразделение — управление аналитики. Часть исполнителей работала неофициально, плату они получали через нескольких фиктивно устроенных на работу сотрудников. По словам Олехновича, все это делалось для того, чтобы ухудшить показатели других городов и, соответственно, повысить Красногорск в региональном рейтинге. По данным на 2025 год, Красногорск занимал третье место в рейтинге подмосковных городов по эффективности управления.

По данным Baza, в отношении чиновников, предположительно причастных к схеме, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Обвиняемые отрицают вину и утверждают, что действовали по указанию своего руководства.

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