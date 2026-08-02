«Мона Лиза с вином»: Суд в Москве отказался защищать авторские права на изображения, созданные нейросетью

Суд в Москве отказал в защите авторских прав на изображения «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином», созданные при помощи нейросети. Как сообщает РИА «Новости», суд счел ввод команд для искусственного интеллекта техническим процессом, а не творческой работой. Агентство не назвало суд, номер дела и дату решения, поэтому независимо проверить судебный акт и выяснить, вступил ли он в силу, пока невозможно.

Истец утверждал, что приобрел исходные изображения, после чего переработал их при помощи нейросети. Он заменил факел в руке Статуи Свободы на бокал вина, а у Джоконды изменил положение руки, выражение лица и прическу. Поводом для иска стала продажа футболок, худи, свитшотов и термостаканов с получившимися изображениями.

Суд постановил, что нейросеть не обладает сознанием и сама не может прилагать творческие усилия. Ввод и последующее уточнение команд он назвал «простыми механическими действиями», которые не создают самостоятельного объекта авторского права. Суд также указал, что использованные истцом идеи не были новыми и ранее неоднократно встречались в искусстве и медиа.

Российские суды и раньше рассматривали споры, связанные с нейросетями, но обстоятельства этих дел отличались, выяснил The Insider. Например, по делу № А40-200471/2023 суд защитил права на рекламный ролик, в котором лицо актера заменили при помощи технологии deepfake. Судьи подчеркнули, что нейросеть была лишь инструментом монтажа, тогда как сценарий, съемку и звуковое сопровождение создавали люди.

В деле № А42-3966/2023 ответчик также пытался доказать, что спорное изображение зубов и импланта было создано нейросетью и поэтому не охранялось авторским правом. Однако истец представил исходный файл трехмерной модели и другие подтверждения работы автора. Суд признал изображение результатом человеческого творчества и взыскал компенсацию за его незаконное использование.

В 2025–2026 годах российские суды также защищали изображения для карточек товаров, при подготовке которых нейросети использовались для создания отдельных фонов и деталей. В делах № А66-10984/2025 и № А07-2134/2025 правообладатель представил исходные файлы из графических и трехмерных редакторов, а также документы о работе дизайнеров.

В то же время отдельная группа дел касается переработки чужих произведений с помощью ИИ. Так, по делу № А56-52652/2024 ответчик ссылался на то, что получил спорное изображение при помощи Stable Diffusion. Суд установил, что оно воспроизводит фотографию истца с незначительной обработкой, и признал нарушение авторских прав. Само использование нейросети, таким образом, не позволяет свободно копировать чужую работу.