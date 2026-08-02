Компания Трампа начала продавать трейдерам ускоренный доступ к его постам в Truth Social

Компания Trump Media & Technology Group, владеющая соцсетью Truth Social, запустила платный сервис Truth API, сообщил телеканал CNBC. Он напрямую передает финансовым компаниям публикации из десяти наиболее влиятельных аккаунтов платформы, включая аккаунт президента США Дональда Трампа. Как предполагается, клиенты также получат архив постов с 2022 года.

Сервис не позволяет увидеть публикации до их выхода. Trump Media утверждает, что посты становятся доступны платным клиентам и обычным пользователям одновременно. Однако через API данные поступают непосредственно в компьютерные системы, которые могут за доли секунды проанализировать текст и заключить сделки. Обычный пользователь в это время еще ждет уведомления или обновляет ленту.

Это дает преимущество компаниям, занимающимся высокочастотной торговлей. Трамп регулярно первым сообщает в Truth Social о пошлинах, военных операциях и других решениях, способных изменить стоимость акций, валют и сырья. В апреле после его постов с похвалой в адрес Palantir и Intel акции обеих компаний резко выросли, отмечает Associated Press.

Стоимость подписки официально не раскрывается. Однако СМИ ранее писали, что Trump Media обсуждала цену до $100 тысяч в месяц, но в официальном сообщении о запуске единый тариф не был назван. Компания утверждает, что уже нашла первых клиентов, однако не раскрывает их названия. Даже три подписчика по максимальной цене принесли бы ей $3,6 млн в год — почти столько же, сколько вся Trump Media заработала за прошлый год, отмечает Associated Press.

Трамп остается крупнейшим совладельцем компании: около 41% ее акций находятся в трасте, которым управляют его дети. Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Адам Шифф потребовали от Комиссии по ценным бумагам и биржам США проверить, не нарушает ли сервис законодательство и не ставит ли обычных инвесторов в заведомо невыгодное положение.

Trump Media отвергла обвинения, заявив, что Truth API распространяет общедоступную, а не закрытую информацию. Продажа более быстрого доступа к публичным данным сама по себе может не нарушать законодательство. Однако критики указывают на конфликт интересов: компания действующего президента зарабатывает на ускоренном распространении его же решений, способных двигать финансовые рынки.