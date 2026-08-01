Герой фильма Netflix «14 вершин» Нирмал Пурджа и еще девять альпинистов погибли под лавиной в Пакистане

Непальский альпинист Нирмал Пурджа и еще девять участников международной экспедиции погибли при сходе лавины на горе Броуд-Пик в Пакистане. Гибель альпинистов подтвердила основанная Пурджей компания Elite Exped, сообщает Reuters.

Лавина сошла 30 июля на Броуд-Пике высотой более 8 тысяч метров — двенадцатой по высоте горе мира, расположенной в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан. В группе находились шесть граждан Непала, а также альпинисты из Пакистана, Омана, США и Китая. Три тела спасатели эвакуировали 31 июля, местонахождение остальных установили с помощью беспилотников, однако добраться до них пока не удалось из-за сложного рельефа.

Пурдже было 43 года. До начала профессиональной альпинистской карьеры он служил в подразделении гуркхов британской армии, а затем в британском спецназе. В 2019 году Пурджа за 6 месяцев и 6 дней поднялся на все 14 вершин высотой более 8 тысяч метров, установив на тот момент мировой рекорд. Его экспедиции был посвящен вышедший в 2021 году документальный фильм Netflix «14 вершин: Нет ничего невозможного».

Пурджа также входил в команду, которая в январе 2021 года первой в истории поднялась зимой на К2 — вторую по высоте вершину мира. В последние годы он организовывал коммерческие экспедиции через основанную им компанию Elite Exped.

В 2024 году две женщины обвинили Пурджу в сексуализированном насилии и домогательствах, писала The New York Times. Финская альпинистка Лотта Хинтса утверждала, что во время деловой встречи в Катманду в 2023 году Пурджа против ее воли раздел ее, трогал за гениталии и мастурбировал рядом с ней. Американский врач Эйприл Леонардо заявила, что во время экспедиции на К2 в 2022 году он неоднократно без ее согласия целовал и трогал ее, а также заставил прикоснуться к его гениталиям через одежду. Через адвоката Пурджа полностью отверг обвинения, назвав их ложными и клеветническими.