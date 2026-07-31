«Нострадамус ИИ» потерял две трети фонда за месяц. Агрессивные ставки на акции ИИ-компаний привели к распродаже многомиллиардного портфеля

Именно они должны стать главными победителями новой технологической революции. Эссе стало вирусным в Кремниевой долине. А самого Ашенбреннера начали называть «Нострадамусом искусственного интеллекта».

После успеха эссе Ашенбреннер решил заработать на собственной теории. Он основал одноименный хедж-фонд Situational Awareness. Первые деньги ему дали известные предприниматели Кремниевой долины: бывший глава GitHub Нат Фридман, а также основатели Stripe Патрик и Джон Коллисоны.

Затем деньги начали приносить и другие инвесторы. Очень быстро фонд вырос до более чем $20 млрд.

Почему доходность оказалась настолько огромной

Ашенбреннер практически не диверсифицировал портфель. Вместо этого он сделал огромные ставки всего на несколько компаний, которые, по его мнению, должны были выиграть от бума искусственного интеллекта. Среди крупнейших вложений были:

Bloom Energy

Sandisk

Intel

Broadcom

CoreWeave

Пока рынок рос, стратегия выглядела гениальной. К июню фонд показывал доходность 439%.

Но была одна проблема

Почти все эти инвестиции делались на заемные деньги банков. То есть Ашенбреннер инвестировал не только деньги клиентов. Он занимал миллиарды долларов у банков, чтобы покупать еще больше акций. Это так называемое кредитное плечо. Именно это позже едва не уничтожило фонд.

В июле акции многих технологических компаний начали резко дешеветь. Особенно сильно упали бумаги Bloom Energy и Sandisk. Некоторые потеряли около 40% всего за месяц. Из-за того, что фонд использовал огромное кредитное плечо, падение рынка оказалось для него катастрофическим.

Когда стоимость активов резко снижается, банк начинает опасаться, что заемщик больше не сможет вернуть кредит. Тогда он требует либо внести дополнительные деньги, либо продать часть активов. Это называется margin call. Именно это произошло с Situational Awareness. По данным Financial Times, один из банков даже внес фонд в специальный список наблюдения из-за слишком рискованной структуры его портфеля.

Последние дни фонда

24 июля Ашенбреннер еще пытался успокоить инвесторов. Он написал письмо, где рассказывал о невероятной доходности фонда. И одновременно осторожно предупредил: «Сейчас особенно важно помнить, что впереди возможна высокая волатильность».

Но буквально через несколько дней ситуация начала разваливаться. Ашенбреннер лично обзванивал инвесторов, пытаясь привлечь новые деньги. Разным инвесторам он предлагал разные условия. Один из собеседников Financial Times сказал: «Он предложил мне одну сделку, а другому инвестору — совершенно другую».

Затем он перестал отвечать на звонки. По словам инвесторов, к среде дозвониться до фонда стало невозможно. Сам Ашенбреннер в это время вел переговоры сразу с несколькими крупнейшими игроками Уолл-стрит: Citadel, Jane Street, Millennium. Все они рассматривали возможность купить его активы. Крупнейшим частным активом фонда была доля в Anthropic. По данным The Wall Street Journal, она составляла около пятой части активов фонда. Во время кризиса Ашенбреннер рассматривал возможность продать часть или весь пакет, а WSJ сообщила о готовившейся сделке примерно на $3,5 млрд, которая в итоге не состоялась.

Победил Кен Гриффин

В итоге именно Citadel миллиардера Кена Гриффина купил большую часть публичного портфеля фонда. Стоимость этих активов оценивают примерно в $16 млрд. Financial Times называет сделку одной из крупнейших и самых быстрых подобных операций в истории Уолл-стрит.

Несмотря на катастрофические потери, фонд не ликвидирован. После сделки у него остались часть публичных акций без использования кредитного плеча, доли в частных компаниях, включая значительную инвестицию в Anthropic. Кроме того, Ашенбреннер пообещал отказаться от использования заемных денег.

«Это были очень дорого обошедшиеся шрамы. Но мы извлечем из них уроки», — написал он инвесторам.