В Таиланде задержали подозреваемых в убийстве 22-летней россиянки и ее 17-летнего брата, пропавших пять дней назад

Полиция Таиланда задержала двух местных жителей, подозреваемых в убийстве 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа, которые пропали в районе Паттайи 26 июля. На допросе мужчины признались, что убили россиян ради их мотоцикла и закопали тела в лесу возле горы Кхао Чи Чан в провинции Чонбури, сообщает Thai PBS. Брат и сестра были родом из Тюмени, однако несколько лет жили вместе с матерью в Таиланде.

Один из задержанных указал полиции предполагаемое место захоронения. Amarin TV пишет, что правоохранители получили информацию о том, что в том же районе могут быть закопаны тела еще трех человек, однако эта информация пока не подтверждена. Российский Telegram-канал SHOT утверждает, что речь может идти о семье из трех человек, которая стала свидетелем похищения россиян.

Брат и сестра уехали из дома ранним утром 26 июля на мотоцикле Honda ADV 150 и перестали выходить на связь. Их мать обратилась в полицию. По данным Khaosod, камеры наблюдения зафиксировали другой мотоцикл, который следовал за россиянами.

Разобранный мотоцикл Назимовых впоследствии нашли закопанным на территории старого кладбища Тхунг-Луанг недалеко от Паттайи. Рама и другие детали находились в разных ямах. После этого суд Паттайи выдал ордера на арест 43-летнего Тханы Кеттхонга по прозвищу Понг и 39-летнего Тхонгчая Сринина по прозвищу Тхонг, писал Thairath.

Подозреваемых задержали 31 июля в провинции Сакэо недалеко от границы с Камбоджей. При появлении полиции они бросили мотоцикл и попытались скрыться в лесу.

Тхана рассказал, что надел одежду, похожую на полицейскую форму, представился сотрудником полиции и попытался остановить россиян, угрожая оружием. На допросе он заявил, что дважды выстрелил Роману в живот, а затем избил Диану, которая пыталась сопротивляться. Девушка умерла от полученных травм. После этого тела закопали в лесу.

Второй подозреваемый утверждает, что пытался остановить сообщника, однако затем помог спрятать тела, поскольку тот угрожал расправиться с его женой и родственниками.