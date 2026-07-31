У главы Управделами президента Кыргызстана нашли действующий российский паспорт

Журналисты изданий Kloop и Temirov Live выяснили, что управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев, один из ближайших соратников президента Садыра Жапарова и фактический руководитель президентской госкорпорации, с 2006 года обладает российским паспортом. The Insider проверил эту информацию и убедился в ее правдивости. Наличие двойного гражданства у кыргызского чиновника создает риск нарушения сразу трех законов страны.

Российское гражданство Туманбаева и риск нарушения закона

23 июля расследовательское издание Kloop и автор канала Temirov Live журналист Болот Темиров выпустили совместное расследование о двойном гражданстве Каныбека Туманбаева, который с мая 2022 года занимает пост управляющего делами президента Кыргызстана. The Insider перепроверил эти данные по двум независимым массивам утечек из российских баз данных.

Согласно обоим источникам, Каныбек Тургунбекович Туманбаев 1981 года рождения в апреле 2006 года получил российский паспорт, выданный Отделом внутренних дел Тракторозаводского района Волгограда. В июне 2018 года он получил новый паспорт в отделе Федеральной миграционной службы России по Краснодарскому краю в городе Анапа — этот документ действует в настоящий момент. Это означает, что российское гражданство и подтверждающие его документы у Туманбаева имелись задолго до того, как он стал заметной фигурой в кыргызской политике.

Ни кыргызское Управление делами президента, ни сам Туманбаев не ответили на запросы журналистов о наличии второго гражданства и основаниях для его получения. Между тем получение российского паспорта чиновником из Управления делами президента противоречит сразу трем нормам законодательства Кыргызской Республики:

38 статья Конституции запрещает гражданам, имеющим иное гражданство, занимать политические и специальные государственные должности;

22 статья Закона «О гражданстве» устанавливает запрет для лиц с иным гражданством на занятие руководящих должностей в органах государственной власти; также эта статья обязывает граждан уведомлять о наличии второго гражданства;

статья 15 Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» повторяет запрет на занятие руководящих должностей лицами с иностранным гражданством.

Журналисты подчеркивают, что сокрытие иностранного гражданства является законным основанием для освобождения от занимаемой должности

Кто такой Каныбек Туманбаев и почему это важно

Туманбаев сумел выстроить карьеру и оставаться востребованным при трех разных президентах. До прихода к власти Садыра Жапарова чиновник был аффилирован с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым (в 2015 году баллотировался в парламент от его Социал-демократической партии) и участвовал в выборах 2020 года от партии «Биримдик» экс-президента Сооронбая Жээнбекова. После того как в октябре 2020 года на волне протестов Жээнбекова сменил Садыр Жапаров, Туманбаев довольно быстро нашел себе место и в новой команде: в мае 2022 года президент назначил его управляющим делами.