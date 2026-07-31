У главы Управделами президента Кыргызстана нашли действующий российский паспорт

Журналисты изданий Kloop и Temirov Live выяснили, что управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев, один из ближайших соратников президента Садыра Жапарова и фактический руководитель президентской госкорпорации, с 2006 года обладает российским паспортом. The Insider проверил эту информацию и убедился в ее правдивости. Наличие двойного гражданства у кыргызского чиновника создает риск нарушения сразу трех законов страны.
Российское гражданство Туманбаева и риск нарушения закона
23 июля расследовательское издание Kloop и автор канала Temirov Live журналист Болот Темиров выпустили совместное расследование о двойном гражданстве Каныбека Туманбаева, который с мая 2022 года занимает пост управляющего делами президента Кыргызстана. The Insider перепроверил эти данные по двум независимым массивам утечек из российских баз данных.
Согласно обоим источникам, Каныбек Тургунбекович Туманбаев 1981 года рождения в апреле 2006 года получил российский паспорт, выданный Отделом внутренних дел Тракторозаводского района Волгограда. В июне 2018 года он получил новый паспорт в отделе Федеральной миграционной службы России по Краснодарскому краю в городе Анапа — этот документ действует в настоящий момент. Это означает, что российское гражданство и подтверждающие его документы у Туманбаева имелись задолго до того, как он стал заметной фигурой в кыргызской политике.
Ни кыргызское Управление делами президента, ни сам Туманбаев не ответили на запросы журналистов о наличии второго гражданства и основаниях для его получения. Между тем получение российского паспорта чиновником из Управления делами президента противоречит сразу трем нормам законодательства Кыргызской Республики:
- 38 статья Конституции запрещает гражданам, имеющим иное гражданство, занимать политические и специальные государственные должности;
- 22 статья Закона «О гражданстве» устанавливает запрет для лиц с иным гражданством на занятие руководящих должностей в органах государственной власти; также эта статья обязывает граждан уведомлять о наличии второго гражданства;
- статья 15 Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» повторяет запрет на занятие руководящих должностей лицами с иностранным гражданством.
Журналисты подчеркивают, что сокрытие иностранного гражданства является законным основанием для освобождения от занимаемой должности
Кто такой Каныбек Туманбаев и почему это важно
Туманбаев сумел выстроить карьеру и оставаться востребованным при трех разных президентах. До прихода к власти Садыра Жапарова чиновник был аффилирован с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым (в 2015 году баллотировался в парламент от его Социал-демократической партии) и участвовал в выборах 2020 года от партии «Биримдик» экс-президента Сооронбая Жээнбекова. После того как в октябре 2020 года на волне протестов Жээнбекова сменил Садыр Жапаров, Туманбаев довольно быстро нашел себе место и в новой команде: в мае 2022 года президент назначил его управляющим делами.
С этого момента, по данным расследования OCCRP, Temirov Live и Kloop, Управление делами президента (УДП) перестало быть просто хозяйственной структурой и превратилось в подобие семейной госкорпорации с миллиардными оборотами. Если в 2021 году подведомственные УДП предприятия приносили доход в 770,9 млн сомов ($8,8 млн), то по итогам 2025 года эта цифра выросла в 18 раз — до 14,138 млрд сомов ($161,7 млн), а на 2026 год ведомство рассчитывает выйти на 25 млрд ($286 млн). Управление делами президента подчиняется лично президенту и имеет широкие полномочия по расходованию средств. Ведомство вправе использовать свой бюджет на собственные нужды, не проводя их через бюджетные процедуры.
Туманбаеву доверили курировать самые статусные и дорогостоящие проекты Жапарова: строительство нового президентского дворца, нового аэропорта и удлинение взлетно-посадочной полосы в Караколе, строительство туристической инфраструктуры в национальном парке Ала-Арча и жилых кварталов в Бишкеке. Журналисты OCCRP, Kloop и Temirov Live нашли как минимум 11 таких проектов, шесть из которых обошлись в $137 млн, — при этом большинство не проходило через открытые тендеры. По данным источника, знакомого с работой УДП, реальными подрядчиками по этим проектам фактически руководит сам Туманбаев через номинальных директоров и подставных владельцев компаний, часть которых связана с окружением самого Жапарова.
Параллельно ведомство обрастало новыми активами и полномочиями: ему передавали землю, парки, целые предприятия, а затем и упраздненное министерство цифрового развития. Сейчас УДП контролирует более 30 подведомственных организаций, сфера ответственности которых включает в себя ипотечное строительство, регистрацию населения, печать паспортов и денег, выдачу водительских прав и контроль интернет-трафика в стране.
Именно на фоне этой концентрации активов и полномочий в руках одного человека и всплыл вопрос о его российском паспорте. Наличие у Туманбаева российского гражданства ставит вопрос не только о законности его назначения, но и о возможном канале влияния России на чиновника, который управляет одной из самых закрытых и быстрорастущих структур Кыргызстана и входит в близкое окружение президента.
Расследование было опубликовано на фоне жесткого давления на независимых журналистов. Издание Temirov Live, ранее занимавшееся расследованиями вокруг УДП, официально запрещено в Кыргызстане. В октябре 2025 года суд признал материалы Temirov Live, Kloop.kg и «Айт айт десе» экстремистскими и запретил их деятельность на территории страны. Против одиннадцати действующих и бывших журналистов проекта были выдвинуты обвинения по статье о призывах к массовым беспорядкам, и двое журналистов были приговорены к реальным срокам лишения свободы. Впоследствии один из них, Азамат Ишенбеков, вышел на свободу по помилованию. Махабат Тажибек кызы подала апелляцию, в результате которой Верховный суд отменил решения нижестоящих судов. По делу назначено повторное рассмотрение, журналистка находится под подпиской о невыезде.