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Суд в Москве приговорил к 22 годам соучастника убийства Армена Саркисяна — основателя батальона «АрБат», участвующего в войне против Украины

The Insider
Армен Саркисян. Фото: соцсети

Армен Саркисян. Фото: соцсети

Суд в Москве приговорил к 22 годам лишения свободы Ваража Манукяна, который признан соучастником убийства основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна (Армена Горловского). Как сообщает СКР, первые шесть лет осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Манукяна признали виновным в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатки (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Армен Саркисян скончался от ранений, полученных в результате взрыва, который произошел в московском ЖК «Алые Паруса» 3 февраля 2025 года. По версии следствия, план покушения был разработан Службой безопасности Украины (СБУ) и ГУР. Саркисяна СКР называет «общественным деятелем, выступавшим против государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года».

«Для совершения преступления была сформирована организованная группа из Ваража Манукяна и Паруйра Матевосяна, а также иных лиц.

Соучастники вели скрытое наблюдение за потерпевшим, изучали его маршруты передвижения, место проживания, систему охраны и подбирали наиболее удобный момент для теракта, а также производили видео- и фотосъемку потерпевшего и сотрудников его охраны.  

Впоследствии Манукян, действуя в составе организованной группы, обеспечил перевозку, хранение и передачу самодельного взрывного устройства другим соучастникам. Взрывное устройство было изготовлено с использованием противопехотной осколочной мины МОН-50, дополнительного заряда пластичного взрывчатого вещества и средств дистанционного подрыва».

Как следует из материалов дела, один из соучастников дистанционно привел в действие взрывное устройство, находившееся у Матевосяна, в момент, когда в подъезд зашел Саркисян с охраной. В результате взрыва Саркисян и Матевосян погибли. Еще три человека были ранены.

Армен Саркисян — президент Федерации бокса «ДНР» и основатель добровольческого подразделения «АрБат», созданного в 2022 году для участия в войне против Украины.

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